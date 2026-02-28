Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti - Son Dakika
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
28.02.2026 12:53
Ortadoğu'da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları; Lübnan, Suriye, Irak, İran, Ürdün, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, 10 ülkeye yapılan uçuş seferlerinin tarih vererek iptal edildiğini duyurdu.

ABD ve İsrail'in bu sabah İran'a başlattığı saldırı sonrası, İran da misillemeye başladı. İsrail'i hedef alan İran, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini de peş peşe vurdu. İsrail, İran ve Irak başta olmak üzere çok sayıda ülke hava sahasını kapattı, tüm sivil uçuşlar iptal edildi. Yaşanan gelişmeler sonrası, Türk Hava Yolları'ndan (THY) uçak seferlerine ilişkin açıklama geldi.

"HAVA SAHASINDAKİ GELİŞMELER ANLIK TAKİP EDİLİYOR"

Yahya Üstün'ün açıklamasında, "Ortadoğu'da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir" ifadeleri yer aldı.

İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

Yorumlar (3)

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    irana tam destek 32 5 Yanıtla
  • Halil ibrahim Can Halil ibrahim Can:
    an itabiri ile 3. dünya savaşı başladı geçmiş olsun İran ABD ye ait üssleri vuruyor bende Adana da yaşayan bir vatandaş olarak burda incirlik üssü var 30 1 Yanıtla
  • mesut mesut:
    Dostum trump 6 11 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.