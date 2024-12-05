Türk Kadınına Seçme Hakkı'nın 90. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Türk Kadınına Seçme Hakkı'nın 90. Yılı Kutlandı

Karabağlar Belediyesi ve Kent Konseyi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yılı dolayısıyla 9. Seçilmiş Kadınlar Kahvaltısı düzenlendi. Etkinlikte, kadınların toplumsal hayattaki rolü ve önemi vurgulandı.

05.12.2024 11:02  Güncelleme: 12:07
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(İZMİR)- Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90'ıncı yılı dolayısıyla Karabağlar Belediyesi ve Karabağlar Kent Konseyi tarafından düzenlenen 9'uncu Seçilmiş Kadınlar Kahvaltısı, Kibar Hizmet Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Helil Kınay, "Kadınların emeği sadece evlerde değil, sokaklarda, siyasette, ekonomide, her alanda var. Karabağlar da bu mücadelenin en güçlü adreslerinden biri. Bir kadın olarak burada durmak, kadın dayanışmasının bir parçası olmak, büyük bir onur ve sorumluluktur" dedi.

Karabağlar Belediyesi ve Karabağlar Kent Konseyi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90'ıncı yılında 9'uncu Seçilmiş Kadınlar Kahvaltısı'nı Kibar Hizmet Kompleksi'nde gerçekleştirdi. Etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kent Konseyi Başkanı Pelin Erda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları MYK Üyesi Derya Durnabaş, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülüş Karakartal, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Kadınların olduğu yerde dünya değişir"

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Pelin Erda, yaptığı açılış konuşmasında, kadınların siyasi hayatta elde ettiği kazanımlara dikkat çekerek, "Eskiden 'kadın milletvekilimiz, kadın belediye başkanımız' derdik bugün çoğul konuşuyoruz. Hayal ettiğimiz noktada olmasak da kadınların olduğu yerde dünya değişir, dönüşür. Karabağlar bu konuda şanslı; çünkü kadın bakışıyla yönetilen bir ilçe. Yaşasın kadın dayanışması" dedi.

"Kadınların emeği sadece evlerde değil"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta elde ettikleri kazanımları daha da ileriye taşımak için süregelen mücadelenin önemine değindi. Atatürk'ün kadınlara kazandırdığı hakların bugünkü kazanımların temelini oluşturduğunu belirten Başkan Kınay, "Bugün burada kadın belediye başkanı olarak konuşabiliyorsam, bu Atatürk'ün kadınlara duyduğu inanç ve açtığı yol sayesindedir. Bizlere düşen görev, onun ilkelerini daha da ileriye taşımaktır. Kadınların emeği sadece evlerde değil, sokaklarda, siyasette, ekonomide, her alanda var. Karabağlar da bu mücadelenin en güçlü adreslerinden biri. Bir kadın olarak burada durmak, kadın dayanışmasının bir parçası olmak, büyük bir onur ve sorumluluktur" diye konuştu.

"Kadınların emeği bu ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır"

Kadınların iş hayatında, siyasette, eğitimde, şiddete karşı mücadelede daha güçlü bir şekilde var olması için mücadele ettiklerini vurgulayan Başkan Kınay, "Bugün buradan hep birlikte ilan ediyoruz: Kadınlar yalnız değildir! Kadınların emeği, dayanışması ve kararlılığı, bu ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Ortak bir mücadeleyle, toplumsal cinsiyet eşitliğini, adaleti ve kadın haklarını her alanda büyüteceğiz. Sadece çalışan değil, seçilen kadınlar olarak bu sorumluluğun altına hep birlikte imza atacağız" dedi.

Kınay son olarak kadınların dayanışma gücüyle daha güçlü bir Karabağlar ve daha adil bir toplum yaratma kararlılığının altını çizerek, sözlerini noktaladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Kadınına Seçme Hakkı'nın 90. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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