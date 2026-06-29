Kara Kuvvetleri'nin 2235. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri'nin 2235. yıl dönümü kutlandı

Kara Kuvvetleri\'nin 2235. yıl dönümü kutlandı
29.06.2026 14:36
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Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü, Karargahta düzenlenen törenle kutlandı. Orgeneral Tokel, köklü geçmiş ve modern teknolojilere vurgu yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Güler mesaj gönderdi.

Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Programa, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ile Kara Kuvvetleri Karargahı personeli ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte dua edildi. Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, katılımcılara hitap etti.

Tokel, 2235 yıl önce, Milattan Önce 209 yılında Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetlerinin, asırlara dayanan köklü geçmişi, güçlü gelenekleri, mensupları arasındaki sarsılmaz dayanışma ruhuyla büyük bir aile olduğunu belirtti.

Bu büyük ailenin, şehit aileleri, gaziler, personel, emekli mensuplar ve ailelerinden oluştuğunu ifade eden Tokel, "Dünyanın en köklü askeri teşkilatlarından biri olan Kara Kuvvetlerimiz, tarih boyunca milletimizin huzuru, güvenliği ve bağımsızlığı için görev yaparak köklü geçmişinden aldığı güç ve yüksek vazife anlayışıyla daima milletimizin yanında ve emrinde olmuştur. Ecdadımızdan biri olan Edebali'nin bizlere miras kalan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu, bugün de görev anlayışımızın temelini oluşturmaktadır." diye konuştu.

Tokel, Mete Han, Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne uzanan tarihi mirastan aldıkları feyz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da Kara Kuvvetlerini geleceğe hazırlamaya, değişen güvenlik ortamının gerektirdiği kabiliyetlerle güçlenmeye ve caydırıcılığı daha da artırmaya yönelik milli modernizasyon ve gelişim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Güvenlik ortamının geçmiş dönemlere kıyasla çok daha karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya dönüştüğüne dikkati çeken Tokel, şöyle devam etti:

"Kara, hava ve deniz alanlarının dışında uzay, siber alan, elektromanyetik spektrum da bu yapının ayrılmaz unsuru haline gelmiştir. Bu nedenle yalnızca mevcut tehditlere karşı hazırlıklı olmak değil, geleceğin muharebe sahasını şekillendirecek gelişmeleri de yakından takip etmek zorundayız. Bu anlayış doğrultusunda insansız sistemler, yapay zeka destekli teknolojiler, elektronik harp, siber güvenlik, hava savunma sistemleri ve uzun menzilli hassas vuruş kabiliyeti gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydetmekteyiz. Değişen harekat ortamının gerektirdiği yeni kabiliyetleri kazanmak ve geleceğin muharebe sahasının ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz."

"Kara Kuvvetlerimizin en büyük gücü vatanına gönülden bağlı personelinden oluşmaktadır"

Tokel, bütün bu teknolojik imkan ve kabiliyetlerin temelinde insan unsurunun yer aldığını belirterek, "Teknolojik imkanlar, onları etkin şekilde kullanabilecek nitelikli personelle anlam kazanır. Kara Kuvvetlerimizin en büyük gücü de yüksek vazife bilincine sahip, disiplinli, eğitimli, vatanına ve milletine gönülden bağlı personelinden oluşmaktadır." ifadesini kullandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak yurt içinde, sınır ötesinde ve dünyanın birçok coğrafyasında üstlendikleri tüm görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla icra ettiklerini vurgulayan Tokel, şunları kaydetti:

"Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, mekanlarının cennet olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Kahraman gazilerimize, şehit ve gazi ailelerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Kara Kuvvetlerimizin bugünlere ulaşmasında emeği geçen emekli personelimize, görevdeki tüm silah ve mesai arkadaşlarıma, kıymetli ailelerine ve her zaman yanımızda olan şehit ve gazi ailelerimize şükranlarımı sunuyorum."

"Kara Kuvvetlerimizin bölgesel barışa katkıları büyük önem taşımaktadır"

Programa mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman ordumuzun gözbebeği, milletimizin güven ve iftihar kaynağı Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Asırlara yayılan köklü geçmişi, üstün disiplin anlayışı, yüksek vazife şuuru ve şanlı zaferlerle dolu tarihiyle Kara Kuvvetlerimiz, devletimizin bekasının, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan günümüze kadar vatanımızın müdafaasında destanlar yazan kahraman Mehmetçiğimiz, bugün de aynı inanç, azim ve kararlılıkla görevini ifa etmektedir.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, yerli ve milli savunma sanayimizin imkanlarıyla her geçen gün daha da güçlenen Kara Kuvvetlerimizin, ülkemizin caydırıcılığına ve bölgesel barışa katkıları büyük önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm mensuplarını kutluyor, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Görevleri başındaki tüm personelimize sağlık, başarı ve muvaffakiyetler diliyorum."

"Milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de programda okunan mesajında, Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun 2235. yıl dönümünü kutlayarak, "Kara Kuvvetlerimizin, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda üstlendiği tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getireceğine ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise mesajında, şunları kaydetti:

"Kara Kuvvetlerimiz, aklı ve bilimi rehber edinen, milli değerlerine bağlı, vazife bilinci yüksek personeliyle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna ve devletimizin bekasına hizmet etmeyi sürdürecektir."

Programda daha sonra, Atlı Spor Eğitim Merkezi Birliği gösteri sundu, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Etkinlik alanında personele ait iyileştirme ve geliştirme sergisi ile savunma sanayisi ürünlerinin yer aldığı stantlar gezildi.

Katılımcılar, komando kolu, taktik tekerlekli zırhlı araç ve helikopter tanıtımına yakından ilgi gösterdi. Bomba arama köpeği gösterisinin yapıldığı etkinlik, sergi ve stantların gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Orgeneral, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri'nin 2235. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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