Türk Kızılay 39 Ülkede 15 Milyon Kişiye Yardım Ulaştırdı - Son Dakika
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Türk Kızılay 39 Ülkede 15 Milyon Kişiye Yardım Ulaştırdı

Türk Kızılay 39 Ülkede 15 Milyon Kişiye Yardım Ulaştırdı

Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay'ın 39 ülkede 15 milyon kişiye yardım ulaştırdığını açıkladı.

07.11.2024 16:20
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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl 39 ülkede 15 milyon kişiye yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Yılmaz, Mersin'in Anamur ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Türk Kızılay Şubesi açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Yılmaz, 156 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay'ın ülke genelinde 514 şube ve temsilciliğinin bulunduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ın, iyilik köprüsü olduğunu belirten Yılmaz, "Kızılay, gönüllüler eliyle iyiliği çoğaltan bir gönüllü hareketidir. Kızılay'a o yüzden bir kurum da demiyorum. Kurumlar nihayetinde binaları, mevzuatları ya da somut varlıklarıyla dillendirilir ama bizim için Kızılay bir iyilik hareketidir. Bu iyilik hareketi, bugün 370 bin kayıtlı gönüllünün her gün büyük bir organizasyon şeklinde tüm dünyada ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor." diye konuştu.

Yılmaz, çok fazla görev ve sorumluluklarının olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son yüzyılın en büyük afetini yaşamış bir ülkeyiz, 6 Şubat 2023 depremlerinde. Bu depremlerde 800 binin üzerinde tekil konutun yıkıldığını ya da hasar gördüğünü biliyoruz ama biz 1,5 senede 100 binin üzerinde konutu yapabilecek güçte bir devletiz. Deprem zamanında kenetlendik. Çok şükür bugün oranın yaralarını sarıyoruz. Biz sadece yurt içinin değil yurt dışının da sürekli yanında oluyoruz. Koskoca Kızılay Kızılhaç cemiyetinin en fazla ülkeye, en fazla yardımı ulaştıran ülkesi milletim ve devletim adına çok büyük gururla söylüyorum ki; Türk Kızılay'dır. 2024'te 39 ülkede 15 milyon kişiye yardım ulaştırmış bir ülkeyiz."

Yılmaz, açılışını yaptıkları Anamur şubesinin de hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Türk Kızılay Anamur Şubesi Başkanı Sakine Kuz'un da konuşma yaptığı programın ardından dua okundu, hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA

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