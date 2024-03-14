Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine iftarlık ve sahurluk dağıtıyor

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle engelli, hasta ve yaşlıların da aralarında bulunduğu ihtiyaç sahibi 4 bin kişinin ramazan boyunca iftarlık ve sahurluklarını evlerine kadar ulaştırıyor.
Yılın her dönemi hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek, giyim ve gıda gibi çeşitli desteklerde bulunan Türk Kızılay Ağrı Şubesi, ramazan ayında çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Şubenin bünyesindeki aşevinde çalışan aşçılar, günün erken saatlerinde mesailerine başlayarak engelli, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahipleri için yemek üretiyor.
Aşçılarca büyük kazanlarda pişirilen çeşitli yemekler, ekiplerce sefer taslarına konulup ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için minibüslere taşınıyor.
Hazırlıkları tamamladıktan sonra yola koyularak mahalle mahalle gezen ekipler, önceden belirlenen alanlarda bekleyen ihtiyaç sahiplerine yemekleri verirken, dışarı çıkamayan engelli ve yaşlı vatandaşların yemeklerini de evlerine kadar götürüyor.
Ekipler, şubeye gelen vatandaşlara yemekleri kaplara doldurarak veriyor.
Yemeklerini alan vatandaşlar, ekiplere dua edip teşekkür ediyor.
Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik yılın her dönemi yardımlarda bulunduklarını söyledi.
Günlük 4 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor
Ramazan ayında çalışmaları daha da yoğunlaştırdıklarını belirten Tatlı, şöyle konuştu:
"Aşevimizde normalde günlük 3 bin 200 kişiye yemek çıkarırken ramazan ayında bu sayıyı 4 bine çıkardık. Aşevimizde pişirilen yemekler ekiplerimizce sefer taslarına konulup araçlarla mahallelere götürüp vatandaşlara ulaştırılıyor. Yemeklerini yapamayan nenelerimiz, dedelerimiz, hasta ve engelli olan vatandaşlarımız var. İftar yemeğini yapamayan bu kişilere bağış olarak gelen gıdalarla, adaklık kurban kesimleriyle yemekler hazırlanıyor ve evlerin kapılarına kadar ulaştırıyoruz."
Tatlı, yemeğin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, alışveriş hediye çekleri gibi çeşitli desteklerde bulunduklarını anlattı.
Yetim çocuklar için hazırlık yapılıyor
Ramazan ayında 2 bin gıda kolisi dağıtmayı planladıklarını ifade eden Tatlı, "Ramazan ayının 15. günü Dünya Yetimler Günü. Bununla alakalı bir planlama yaptık. İlimizdeki bütün yetim çocuklarımızla beraber çok güzel bir iftar programı düzenleyeceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerimize sahurluk reçel, zeytin, helva ve peynirin içerisinde olduğu malzeme dağıtımları yapacağız. Çocuklarımız ve ailelerimize bayramlık kıyafet yardımları yapacağız. En son bayram şekeri dağıtımıyla ramazan çalışmalarımızı tamamlayacağız." diye konuştu.
Hayırseverlerin vermiş olduğu zekatları ve fitreleri ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını vurgulayan Tatlı, hem parasal bir destek hem de yemek ile gıda noktasında destek sağladıklarını dile getirdi.
Aşçıların günün erken saatlerinde yemek yapmaya başladığını söyleyen Tatlı, "İftardan önce yemekler ailelerimize ulaştırılıyor. Yılın 12 ayı yemek dağıtımı yapıyoruz. Ramazan ayında tempomuzu biraz daha artırarak ulaşamadığımız hiç kimse kalmasın diye daha fazla kişiye ulaşmaya gayret ediyoruz. Ailelerin nüfus kalabalıklarına göre yemekleri veriyoruz." ifadelerini kullandı.
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