Türk Kızılay, Elbistan\'da 100. Yıl Kütüphanesi açtı

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Türk Kızılay, 6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 100. Yıl Kütüphanesi açtı.

Deprem bölgesinde öğrencilere çalışma ortamı sağlamak için harekete geçen Türk Kızılay'ın ilçede açtığı kütüphanede 44 kişi ders çalışabilecek.

Kütüphanede, kitaplar, bilgisayarlar, yazıcılar ve internet altyapısı bulunuyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) katkısıyla hayata geçirilen 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, devletin deprem bölgesinde çok güçlü çalışmalar yaptığını, Türk Kızılayın ise özellikle eğitimdeki eksikliklerin önüne geçmek için çocuk ve gençler için projeler yapmaya başladığını söyledi.

Kütüphanelerin bilgiye erişim ve kişisel gelişim fırsatı sunan hayati öneme sahip mekanlar olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hayatı normale döndürmek, güçlü devletimizin yanında, milletimizin, bağışçılarımızın el uzatmasıyla gerçekleşiyor. Çocuklarımızın sessiz ders çalışma ortamlarına ihtiyaçları var. Bilgiye internet üzerinden ulaşır hale geldik. İnternet altyapısı olmayan yerlerde belli materyallere ulaşım açısından dezavantaj oluyor. Dolayısıyla biz 100. Yıl Kütüphanelerimizin ilkini bir ay önce Hatay'da açtık. Bağışçılarımıza bir çağrı yaptık. Değerli MÜSİAD Başkanı'na da ulaştım. 'Hemen kütüphanemizi açalım' dedi. Kendisine teşekkür ediyorum."

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da depremin meydana geldiği günden beri Kahramanmaraş'ta olduklarını belirterek, değerli bir açılışa tanıklık ettiklerini söyledi.

Bütün şubelerini depremden etkilenen bölgelerle eşleştirip onların sorumluluğuna verdiklerini ifade eden Asmalı, "O günden beri Elbistan'ımız MÜSİAD'ın himaye ettiği güzel ilçemiz oldu. AFAD'a bini aşkın konteyner kent kurmak istediğimizi söylediğimizde bize Elbistan'ı gösterdiler. Elbistan'a geldiğimizden beri ilgimizi buradan eksik etmedik. Burada çok değerli gençlerimiz çok güzel üniversiteleri kazanacaklar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri kütüphaneyi gezdi.