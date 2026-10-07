Türk Kızılay, Gazze'ye 21 İyilik Gemisi'yle 25 bin tonu aşkın insani yardım gönderdi - Son Dakika
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Türk Kızılay, Gazze'ye 21 İyilik Gemisi'yle 25 bin tonu aşkın insani yardım gönderdi

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Türk Kızılay, Gazze\'ye 21 İyilik Gemisi\'yle 25 bin tonu aşkın insani yardım gönderdi
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Türk Kızılay, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü insani yardım operasyonlarını üçüncü yılında da sürdürdüğünü duyurdu. AFAD koordinesinde Mersin'den El-Ariş'e uğurlanan 21 İyilik Gemisi'yle bugüne dek 25 bin tonu aşkın yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

TÜRK Kızılay, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü insani yardım operasyonlarını üçüncü yılında da sürdürdüğünü duyurdu. Bölgede temiz suya erişim sorunu devam ederken Kızılay, her gün temiz su dağıtımını sürdürüyor. Ayrıca bölgede kurduğu aşevleriyle de beslenme ihtiyacına yanıt veren Kızılay, yerinden edilen Filistinlilere her gün on binlerce kişilik sıcak yemek ulaştırıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze'deki insani dramın üçüncü yılında da gıdadan temiz suya, sağlık ve protez desteğinden çocuklarımıza yönelik psikososyal çalışmalara kadar her alanda Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. İyilik Gemilerimizle kurduğumuz insani köprü ve faal durumdaki Gazze delegasyonumuzla hem acil ihtiyaçları karşılıyor hem de bölgedeki iyileştirme süreçlerini yürütüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, "Gazze'de sadece bugünün acil ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, yaraları tamamen sarmak adına kalıcı çözümler sunan projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Hayırsever milletimizin merhamet eli ve bağışçılarımızın güçlü desteğiyle yürüttüğümüz insani yardım operasyonlarımız; Gazze'de yaşam koşulları normale dönene, tüm yaralar sarılana ve kardeşlerimiz güven içinde yeniden ayağa kalkana kadar artarak devam edecektir" diye konuştu.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre Kızılay, çatışmaların ilk gününden itibaren ülkemizin bölgeye gönderdiği İyilik Gemileri'yle Gazze'deki acil ihtiyaçların karşılanmasına destek oldu. AFAD koordinesinde Mersin Limanı'ndan Mısır'ın El- Ariş Limanı'na uğurlanan toplam 21 İyilik Gemisi, Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde bölgeye ulaştırıldı. Bugüne dek İyilik Gemileri'yle Gazze'ye 25 bin tonu aşkın insani yardım malzemesi gönderildi.

Kıtlık koşullarının hakim olduğu en zorlu dönemler dahil, aşevi faaliyetini kesintisiz sürdüren Kızılay, Gazze'de bugüne kadar yaklaşık 18 milyon öğün sıcak yemek dağıttı. Kızılay Aşevi, günlük 30 bin kişilik kapasiteyle her gün sıcak yemek hizmeti sunmaya devam ediyor.

Gazze'de temiz suya erişim sorunu hala devam ediyor. Hijyen eksikliği nedeniyle salgın hastalıkların yayıldığı bölgede Kızılay, temiz su ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Günlük 150 ton temiz su dağıtan Kızılay, her gün en az 15 bin kişinin temiz su ihtiyacını karşılıyor. Bölgedeki hijyen koşullarını iyileştirmek amacıyla düzenli olarak hijyen yardımları da ulaştıran Kızılay, bugüne dek 200 bini aşkın hijyen kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kızılay, bölgedeki sağlık hizmetlerinin aksamaması için hastane ve sağlık kuruluşlarına da destek veriyor. Gazze Sağlık Destek Projesi kapsamında Filistin Kızılayı bünyesinde faaliyet gösteren Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine 10,5 milyon TL değerinde tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirildi. Ayrıca tedavi masraflarını karşılayamayan Filistinli hastalar için 3,2 milyon TL değerinde bir hasta destek programı başlatıldı.

Kızılay, Şubat 2026'da yeniden faaliyete geçirdiği Gazze delegasyonuyla sahadaki ihtiyaçların tespiti ve iyileştirme çalışmalarını daha etkili biçimde yürütüyor. Bu kapsamda, saldırılarda uzuv kaybı yaşayanlar için Protez-Ortez Destek Projesi başlatıldı. Gazze'deki hastane ve rehabilitasyon merkezleriyle koordinasyon içinde yürütülen projede, yararlanıcılar gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin ardından kendileri için üretilen protezlere kavuşuyor. Ağustos ayında başlatılan proje kapsamında bugüne dek 6 kişiye ihtiyaç duyduğu protez desteği sağlandı.

Savaştan etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Gazze – Neşeli Çocuklar Projesi'nde ise Kızılay ekipleri, çocuklara oyun ve gösteriler eşliğinde ikramlık dağıtımı yapıyor.

Türk Kızılay, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda Gazze odaklı bağış kampanyaları yürütüyor. Bu kampanyalar kapsamında bölgeye gıda ve bayramlık yardımlarının yanı sıra iftarlık ve kurban konservesi gibi destek paketleri ulaştırılıyor.

Kaynak: DHA
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