Türk Kızılay'ın 21. İyilik Gemisi Gazze'ye Ulaştı

21.02.2026 13:57
Türk Kızılay, 21. İyilik Gemisi ile 3,300 ton insani yardım malzemesini Mısır üzerinden Gazze'ye gönderdi.

Türk Kızılayın Gazze'ye gönderilmek üzere hazırladığı, içerisinde yaklaşık 3 bin 300 ton insani yardım malzemesi ve 175 bin gıda kolisi başta olmak üzere giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemesinin bulunduğu "21. İyilik Gemisi" Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan ve Mersin Limanı'ndan yola çıkan 21. İyilik Gemisi, Mısır'ın kuzeydoğusunda bulunan El Ariş Limanı'na ulaştı.

Yaklaşık 3 bin 300 ton insani yardım malzemesi taşıyan gemide, 175 bin gıda kolisi başta olmak üzere gıda, hijyen, giyim, barınma, su ve temel yaşam malzemeleri yer alıyor. Sevkiyatın önemli bir bölümü, Kalyon Vakfı ile işbirliği içinde yürütülen "Filistin'e Nefes Kampanyası" kapsamında sağlandı.

El Ariş Limanı'nda karşılanan insani yardım malzemeleri, Mısır Kızılayı ile koordinasyon halinde Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye sevk edilecek.

Türk Kızılay, 7 Ekim 2023'ten bu yana İyilik Gemileri aracılığıyla Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı sürdürürken, kamu, özel sektör işbirlikleriyle insani dayanışma ağını güçlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Kızılay, İyilik, Güncel, Mısır, Gazze, Son Dakika

13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
