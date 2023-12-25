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Türk Kızılay, Somali'de katarakt hastalarına yardım ediyor - Son Dakika
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Türk Kızılay, Somali'de katarakt hastalarına yardım ediyor

Türk Kızılay, Somali'de maddi yetersizliklerden dolayı ameliyat olamayan 512 kişinin katarakt operasyonlarına başladı. Kızılay, ameliyat ve ilaç masraflarını karşılayarak yeterli imkana sahip olamayan hastalara yardım edecek.

Türk Kızılay, Somali\'de katarakt hastalarına yardım ediyor
25.12.2023 - 19:53,  Güncelleme: 20:03
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Türk Kızılay, Somali'de maddi yetersizliklerden ötürü ameliyat olamayan 512 kişinin katarakt operasyonlarına başladı.

Türk Kızılay Somali Delegasyon Başkan Vekili Taner Kurt, başkent Mogadişu'daki Ulusal Göz Hastanesinde, proje başlangıcı dolayısıyla yaptığı konuşmada, Mogadişu, Galkayo ve Dololow kentlerinde hayata geçirilen projeyle Kızılayın katarakt hastalarının hem ameliyat hem de ilaç masraflarını karşılayacağını belirtti.

Kurt, yeterli imkana sahip olamayan 512 hastaya el uzatacaklarını ifade etti.

Kuraklık nedeniyle evini terk eden hastalardan 70 yaşındaki Hawa Yasin, AA muhabirine, ameliyat ücreti bulamadığı için yıllardır tedavi olamadığını anlattı.

Yasin, "Doktora gidecek param yok, kampta yaşıyorum. Yıllardır düzgün göremiyordum. Hastane parasını ödeyemeyince öyle kaldım ama bugün ameliyat ve tetkiklerin masraflarını Kızılay karşıladı. Onlara ve doktorlara çok minnettarız." diye konuştu.

Hastaneye kızamıkçık hastalığı nedeniyle gözleri zarar gören 4 yaşındaki oğluyla gelen Aasho Saciid, ameliyattan sonra çocuğu görebileceği için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Somali de dahil birçok Afrika ülkesinde sıcak hava, beslenme ve iklim şartlarından ötürü her yıl binlerce kişi görme yeteneğini yitiriyor.

Kaynak: AA
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Mogadişu, Kızılay, Somali, İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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