Türk Kızılay, Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı'nda koordinasyonu devraldı - Son Dakika
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Türk Kızılay, Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı'nda koordinasyonu devraldı

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Türk Kızılay, Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı\'nda koordinasyonu devraldı
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Türk Kızılay, Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı'nın dönem başkanlığını Azerbaycan Kızılayından devraldı. Ankara'daki Başkanlar Konseyi toplantısında konuşan Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz, bir yıl boyunca ağın koordinasyonunu üstleneceklerini söyledi.

ANKARA (AA) – Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı'nın (Turkic Red Network-TRN) dönem başkanlığını devraldıklarını belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatında biz kan kardeşiz, öz kardeşiz. Bizlerin bir arada olması, daha yakın çalışması, yardımlaşması son derece kıymetli." dedi.

Türk Kızılay öncülüğünde kurulan Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı'nın Başkanlar Konseyi toplantısı Türk Kızılay Kuzey Ankara Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı dönem başkanlığı Azerbaycan Kızılayından Türk Kızılaya geçti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı'nın kuruluşunun bir milat olduğunu belirtti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi içindeki ulusal cemiyetlerin birbirini kardeş olarak gördüğünü ve dayanışma içerisinde bulunduğunu belirten Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin ilişkilerinin ise ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Yılmaz, "Bizler kardeşiz evet ama Türk Devletleri Teşkilatında biz kan kardeşiz, öz kardeşiz. Bizlerin bir arada olması, daha yakın çalışması, yardımlaşması son derece kıymetli." diye konuştu.

Ağın 2024'te Bişkek'te kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, ilk toplantılarda iki temel çalışma alanı belirlediklerini bildirdi.

Bunlardan ilkinin afet ve sosyal yardım alanında tecrübe ve kapasite paylaşımı ile ortak faaliyetlerin yürütülmesi olduğunu aktaran Yılmaz, ikinci alanın ise gençlerin bir araya getirilmesi olduğunu belirtti.

Yılmaz, bir anne ve öğretmen olarak, gençlerin bir araya gelmesi konusunun altını çizdiğini ifade etti. Gençlerin iki yıl içerisinde, iki kez Heybeliada'da düzenlenen kamplarda bir araya geldiğini anlatan Yılmaz, üye ulusal cemiyetlerin birçoğunda Genç Kızılay yapılanmasının tamamlandığını söyledi.

"Birlikte iyiliği büyütmeye çalışacağız"

Ağın dönem başkanlığının ilk olarak Kırgızistan Kızılayı, ardından Azerbaycan Kızılayı tarafından yürütüldüğünü anımsatan Yılmaz, bu süreçte önemli ortak çalışmalar gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Yılmaz, dönem başkanlığının Türk Kızılaya geçmesiyle bir yıl boyunca Ağın koordinasyonunu üstleneceklerini belirterek, "Bir sene boyunca bizler koordinasyonu sağlamaya, sizlere destek olmaya ve birlikte iyiliği büyütmeye çalışacağız." dedi.

Türk devletleri arasındaki ortak tarihe ve medeniyet mirasına da dikkati çeken Yılmaz, "Biz aynı tarihin, aynı medeniyetin mirasçılarıyız. Birlikte ortak bir gelecek inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üye ulusal derneklerin başkanları ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda Dışişleri Bakanlığı İnsani Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Sadık Babür Girgin ve Ağın 2026 Dönem Başkanı, Azerbaycan Kızılayı Başkanı Novruz Aslanov da konuşma yaptı.

Açılışın ardından Azerbaycan, Kazakistan ve Genç Kızılay temsilcileri Ağın ortak vizyonu, gençlik ve iyi uygulama örnekleri üzerine sunumlar yaptı. İstişare oturumunda ise Ağ'ın 2027 öncelikleri ele alınırken, toplantının sonunda "Ankara Bildirisi" imzalandı.

Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı çalışma alanları

Ağ, afetlere hazırlık ve müdahale, sağlık ve ilk yardım, gençlik ve gönüllülük, bilgi ve deneyim paylaşımı, kurumsal kapasite geliştirme ve insani diplomasi alanlarında ortak çalışmalar yürütüyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin 7 temel ilkesi çerçevesinde faaliyet gösteren Ağ, üye dernekler arasındaki tarihi ve kültürel yakınlığı, ihtiyaç sahiplerine ulaşan kalıcı bir dayanışmaya dönüştürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA
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