Türk Müziği İçin Eğitim İş Birliği

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, -PALET Türk Müziği İlkokulu ile Haliç Üniversitesi arasında eğitim iş birliği protokolü imza töreninde konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Buradan konservatuvara devam eden var, etmeyen var. Hepsi konservatuvara gidecek diye bir derdimiz yok ama Türk müziğini bilen, çok iyi icra eden entelektüeller yetişsin. Hangi alana devam ederse etsin, derdimiz bu" dedi.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'na (YETEV) bağlı Palet Türk Müziği İlkokulu ile Haliç Üniversitesi arasında imzalanan eğitim iş birliği protokolü, bugün Palet Türk Müziği İlkokulu'nda gerçekleştirilen törenle imzalandı. Törene, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Abdullah Ceylan, Mütevelli Heyeti Üyesi Hulusi Yiğit, Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ve Genel Sekreter Alim Uçar katıldı. İmzalanan protokolle, Haliç Üniversitesi ile Palet Türk Müziği İlkokulu arasında Türk musikisi eğitimine ilişkin bilgi, birikim ve yöntemlerin paylaşılması, tarafların sahip olduğu kaynakların öğrenci ve öğretim elemanlarının erişimine açık ortak bir veri tabanında sunulması ve ortak amaçlara yönelik projelerde kurumsal iş birliği yapılması amaçlanıyor.

'BİRBİRİMİZİN ORTAK AMAÇLARINA YÖNELİK FAALİYET VE PROJELERİ DESTEKLEYECEĞİZ'

İmza töreninde protokol şartlarını okuyan Bilal Erdoğan, "Birbirimizin ortak amaçlarına yönelik faaliyet ve projeleri mümkün olan en geniş ölçüde destekleyeceğiz. Karşılıklı mutabakat sağlamak kaydıyla, ek protokollerle birbirimizin mensup, mezun ve paydaşlarına çeşitli kampanya ve avantajlar tanıyacağız. Bu arada hiçbiri diğer taraf adına karar alma ya da diğer tarafı bağlayan bir işlemde yapmayacak" diye konuştu. Törenin ardından gerçekleşen istişare toplantısında konuşan Erdoğan, "Biz 2011 yılında ilk anaokulumuzu açtığımız zaman, yine Palet markasıyla, müzik eğitimini nasıl yapmalıyız, bizde bu nasıl farklı olmalı, anaokulunda nereden başlanmalı, hem kullandığımız Montessori pedagojisine uygun bir şekilde hem de bizim müziğimizle bunu nasıl yapabiliriz diye çalışmaların sonunda Yüce ile tanıştık. Yüce ile bir yerden başladık, ilk önce anaokulunda müzik eğitimi, ondan sonra ilkokulumuzu açtığımızda ilkokulda nasıl devamını getiririz ve sonra Palet Türk Müziği İlkokulu taçlandığı adeta yer olmuş oldu" ifadelerini kullandı.

'TÜRK MÜZİĞİNİ BİLEN, İCRA EDEN, ÇOK İYİ İCRA EDEN ENTELEKTÜELLER YETİŞSİN'

Bilal Erdoğan, "Bugüne kadar birçok kurumlarla bir araya geldik, iş birlikleri konuştuk, akademik sempozyumlar yaptık, çocuk şarkıları beste yarışmaları yaptık, çocuk enstrümanları yapım yarışması yaptık. Bu şekilde hem buradaki imkanları kullanmak istiyoruz hem buradan yetişen çocuklarımızın ki çok daha yani 10-11 yaşında buradan mezun oluyorlar ama çok daha görgülü, donanımlı bir şekilde mezun olmalarını istiyoruz. Buradan konservatuvara devam eden var, etmeyen var. Hepsi konservatuvara gidecek diye bir derdimiz yok ama Türk müziğini bilen, icra eden, çok iyi icra eden entelektüeller yetişsin. Hangi alana devam ederse etsin, derdimiz bu. Hele hele şöyle 3 yılda, 5 yılda bir böyle paradigma değiştirecek bir Alaeddin Yavaşca, Cinuçen Tanrıkorur boyutunda işler yapacak bir Sadettin Kaynak, Tanburi Cemil. Kim bilir, birisi buradan çıksa maksat hasıl olmuş olacak. Bir nesli belki yeniden Türk müziğiyle barıştıracak müzik insanlarının yetişebileceğine biz inanıyoruz" dedi.

'BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ İÇERİSİNDEN 24 ÇOCUĞUMUZU ALIYORUZ'

Erdoğan, "Her sene yetenek sınavıyla öğrenci alınıyor, yine başladık, şu anda sınavlarımızı yapıyoruz. Binden fazla öğrenci içerisinden 24 çocuğumuzu alıyoruz. Çocuklarımız elbette müzik yeteneği üst düzeyde. Yeteneğe göre seçtikten sonra ailelerinin gelir durumuna göre burslandırıyoruz. Büyük oranda bütün çocuklarımız kısmi veya tam burslu olarak burada okuyorlar. Buradan mezun olup konservatuvara devam etmek isteyenler için Medeniyet Üniversitesi yakın, onların müzik bölümüyle çalışıyoruz. Milli Eğitim, Medeniyet Üniversitesi ve bizim iş birliğimizde Üsküdar'da bir müzik ortaokul-lisesi açıldı. Oraya devam edebiliyorlar, böylelikle müzik bölümüne de ortaokuldan itibaren devam edebiliyorlar. Biz de oradaki öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanları da yine burslandırarak destekliyoruz. Bu bizim vakfımız, vakfımızın bünyesindeki okullarımız; dolayısıyla hem kar amacı gütmüyoruz hem de bu şekildeki sosyal sorumluluk projelerimizi güçlendirerek sürdürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'AHENKLİ BİR SES ÇIKACAĞINA EMİNİM'

Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy ise, "Bach'ın, yanlış hatırlamıyorsam, bir 'Crab' (Yengeç Kanonu) diye bir eseri vardı. Soldan sağa, sağdan sola ters çevirince ve aynı zamanda sarmal halde okuyunca farklı kombinasyonlardan farklı sesler çıkartıyordu. Sesler birbirine girdiği zaman, eş zamanlı iki taraftan okuduğunuzda daha da ahenkli oluyordu. Haliç Üniversitesi eğer bir taraftan gidiyorsa, buradaki Palet Okulu da öbür taraftan gidiyorsa, birleştiği zaman muhakkak ki çok böyle tatlı, ahenkli bir ses çıkacağına eminim" sözleriyle imzalanan protokolü değerlendirdi.