Türk Oftalmoloji Derneği Üyeleri Tecrübelerini Paylaştı - Son Dakika
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Türk Oftalmoloji Derneği Üyeleri Tecrübelerini Paylaştı

Türk Oftalmoloji Derneği Üyeleri Tecrübelerini Paylaştı

İstanbul ve Ankara'daki üniversiteler ile hastanelerde görev yapan 45 göz akademisyeni ve doktor, Kars'ın Çıldır ilçesinde bir araya gelerek göz hastalıkları konusunda tecrübelerini paylaştı. Toplantıyı düzenleyen Prof. Dr. Dilek Altınörs, etkinliğin verimli geçtiğini belirtti. Ayrıca, toplantı sonrası TOD üyeleri, Ardahan ve Kars'taki tarihi yerleri ziyaret etti.

02.09.2024 14:16
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İstanbul ve Ankara'daki üniversiteler ile hastanelerde görev yapan Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) üyesi 45 göz akademisyen ve doktor, Kars'ın Çıldır ilçesinde bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Çıldır Taş Konak'ta düzenlenen toplantıda bir araya gelen akademisyen ve doktorlar, göz hastalıkları konusunda bilgi alış verişinde bulundu, tecrübelerini paylaştı.

Toplantıyı organize eden TOD Üyesi Prof. Dr. Dilek Altınörs, AA muhabirine, tecrübe paylaşımının doktorlar açısından faydalı olduğunu söyledi.

Altınörs, "Bir toplantımızı ilk kez Çıldır'da gerçekleştiriyoruz. Hem Kars'ı ve Ardahan'ı görme olanağımız oldu hem de üyelerimiz göz hastalıkları konusunda deneyimlerini paylaştılar. Bütün meslektaşlarımız için verimli geçen bir toplantı oldu." dedi.

TOD üyeleri, toplantı sonrası Ardahan'daki Kongre Binası, Şeytan Kalesi, Aktaş Sınır Kapısı ile Ani Antik Kenti ve Kars şehir merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Kaynak: AA

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