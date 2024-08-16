Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ziya Taşkent Vefatının 25. Yılında Anılıyor - Son Dakika
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Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ziya Taşkent Vefatının 25. Yılında Anılıyor

TRT çatısı altında 45 yıl boyunca görev yapan Ziya Taşkent'in hayatı ve müzik kariyeri anılıyor. Taşkent'in unutulmaz besteleri ve aldığı ödüller hakkında bilgi veriliyor.

16.08.2024 11:46
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Türk sanat müziği sanatçısı, bestekar, solist ve şef Ziya Taşkent, vefatının 25. yılında anılıyor.

TRT çatısı altında 45 yıl boyunca radyo ve televizyonlarda görev yapan ve pek çok unutulmaz besteye imza atan usta sanatçı, 1932'de Adapazarı'nda dünyaya geldi.

Ziya Taşkent, sırasıyla Pendik Ortaokulu, Kabataş Erkek Lisesi ve Ankara Gazi Lisesi'nde eğitim gördü.

Sanat hayatına 1953'te Ankara Radyosunda başlayan sanatçı, TRT bünyesinde farklı görevler üstlendi.

Unutulmaz eserlere imza atan Taşkent, sahne çalışmalarına 1967'de başladı, 1973'ten itibaren de Ankara Radyosunda koro yönetmenliği yaptı.

1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanı aldı

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Abacı, Seçil Heper ve Nesrin Sipahi ile konserler veren Taşkent, 45 yıl TRT'de görev yaptı. Usta sanatçı, 1998'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.

Taşkent'in yaklaşık 50 bestesi TRT repertuvarına girdi. Çok sayıda önemli eseri Türk sanat müziğine kazandıran usta sanatçı, eserleriyle birçok kez "Yılın Sanatçısı" ödülüne de değer görüldü.

Kariyeri boyunca beste yapan ve sevilen eserleri yorumlayan sanatçının sözlerini yazdığı tek eseri, hicaz makamındaki "Ne Gelen Ne Soran Var" adlı şarkı oldu.

Ziya Taşkent ile eşi Ulviye Taşkent, kızı Rengin Dalmanoğlu, torunları Ece ve Efe Dalmanoğlu, 17 Ağustos 1999 depreminde vefat etti. Sanatçının cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Albümünün geliri damadı tarafından bağışlandı

TRT'nin 2000'de piyasaya sürdüğü ve sanatçının eserlerinden oluşan albümün geliri, Taşkent'in yasal mirasçısı ve damadı Zafer Dalmanoğlu tarafından TRT Çocuk ve Gençlik Vakfına bağışlandı.

Ziya Taşkent'in imza attığı bestelerden bazıları şunlar:

"Anılardan köşe bucak kaçmakla kurtulurum sanma sakın maziden", "Arayanım soranım hiç kalmamış", "Gurbet elde hatıralar tesellim", "Gurbette olduğum günlerden beri", "Ne gelen ne soran var acı geçti günlerim", "Yüreğimde gizli volkan kaynıyor", "Yağmur ol yağ başıma gözyaşım görünmesin", "Hani ben giderken mahzun kalacak acıklı bir şarkı tutturacaktın", "İzinde dolaşır bulamam seni", "Rüzgardın seninle yarışamadım", "Gün gelir seninle karşılaşırsak sessizce bir selam verip geçiver", "İlk aşkı unutmak çok kolay deme", "Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım", "Rüzgar susmuş ses vermiyor nedendir", "Yıllardır içimde sakladım seni", "Bir gün sevdiğimi anlayacaksın", "Gönül bülbülüme dargınsa güller", "Yollar uzak yollar geçit vermiyor", "Dün akşam elime bir resmin geçti", "Bir gün bu ayrılık biter diyordun", "Bir sır gibi sakladım senelerce sevgimi", "Sıcaktan çatlayan topraklar yine yağmuru hasretle bekliyor dostum" ve "Tükendi umutlarım kalmadı bir tek seven"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ziya Taşkent Vefatının 25. Yılında Anılıyor - Son Dakika

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