Türk savunma sanayisi NATO dönüşümünde itici güç olmaya hazır - Son Dakika
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Türk savunma sanayisi NATO dönüşümünde itici güç olmaya hazır

Türk savunma sanayisi NATO dönüşümünde itici güç olmaya hazır
07.07.2026 12:38
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SSB Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin NATO'nun endüstriyel dönüşümünde itici güç olmaya hazır olduğunu belirtti. Ankara'daki Savunma Sanayii Forumu'nda konuşan Görgün, İHA, derin vuruş, uzay ve hava savunma alanlarında yüksek olgunlukta çözümler sunduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin NATO'nun ihtiyaç duyduğu endüstriyel dönüşümün itici güçlerinden biri olmaya hazır olduğunu bildirdi.

Görgün, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, forumun etkilerinin ve sonuçlarının yıllar boyunca sürebileceğini belirterek, katılımcıları Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Savunma Sanayii Forumu'nun bu yılki zirvenin "merkez parçası" olduğunu ifade eden Görgün, bunun büyük ölçüde müttefiklerin geleceği açısından savunma sanayisinin öneminin daha iyi anlaşılmasından kaynaklandığını kaydetti.

Görgün, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bu konuyu öncelik haline getirmesinin foruma özel bir anlam kazandırdığını dile getirerek, "Bu forumu gerçekten eşsiz kılan bir diğer unsur da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinde benzeri görülmemiş bir büyüme sergileyen Türkiye'de gerçekleştiriliyor olmasıdır." dedi.

Forum için NATO Sekreterliği ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını anlatan Görgün, "Forumdan beklentilerin yüksekliği karşısında, NATO Sekreterliği ile yakın işbirliği içinde her ayrıntıyı bir kuyumcu titizliğiyle planladık." ifadesini kullandı.

Bu yıl katılımcı profilinin hem nitelik hem nicelik bakımından en yüksek seviyeye ulaştığını dile getiren Görgün, katılımcılara sergilenen kabiliyetleri incelemeleri çağrısında bulunarak, "Özellikle KIZILELMA'yı yakından tanıma fırsatını kaçırmamanızı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Çok az zamanımız var"

Görgün, NATO'nun savunma üretim kapasitesini artırmaya dönük son yıllardaki kararlarına işaret ederek, Vilnius Zirvesi'nde Savunma Üretim Eylem Planı'nın açıklandığını, Washington Zirvesi'nde Endüstriyel Kapasiteyi Genişletme Taahhüdü üzerinde uzlaşıya varıldığını hatırlattı.

Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarına gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'inin ayrılması taahhüdünün ittifakın endüstriyel genişleme konusundaki mutabakatını ortaya koyduğunu belirten Görgün, şöyle devam etti:

"Geçen üç yıllık süreç boyunca dünyanın neredeyse her bölgesindeki ciddi kırılmalar, savaşlar ve güvenlik tehditleri savunma mimarisini baştan yazdı. Bugünkü forum işte bu arka plan üzerinde gerçekleştiriliyor. Kesin olan, çok az zamanımızın bulunduğu, endüstriyel kapasitemizi güçlendirmemiz gerektiği ve hiçbir ülkenin bu yükü tek başına omuzlayamayacağıdır."

Rutte'nin de sıkça vurguladığı üzere bu hedeflerin NATO üyelerinin birlikte hareket etmesi halinde gerçekçi hale geleceğini kaydeden Görgün, "Türk savunma sanayisi olarak, NATO'nun ihtiyaç duyduğu endüstriyel dönüşümün itici güçlerinden biri olmaya hazırız." ifadesini kullandı.

"Yüksek olgunlukta çözümlerimiz var"

Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin zirvenin temaları arasında bulunan alanlarda çözümler sunduğunu belirterek, "Silahlı insansız hava araçları, derin vuruş, uzay teknolojileri, hava savunma ve dron tehditleriyle mücadele başta olmak üzere alanlarında yüksek olgunlukta çözümlerimiz var. NATO güçleri halihazırda ürünlerimizi sahada başarıyla kullanıyor." dedi.

İspanya ile modern jet eğitim uçağı alanındaki iş birliğine, Polonya'daki elektronik harp ve sınır güvenliği altyapısına yönelik ortaklığa, Romanya, Macaristan ve Estonya'nın kara ve deniz envanterlerini güçlendirmeye dönük çalışmalara değinen Görgün, şöyle konuştu:

"İspanya ile modern jet eğitim uçağı işbirliğimizde, Polonya'daki elektronik harp ve sınır güvenliği altyapısına yönelik ortaklığımızda, Romanya, Macaristan ve Estonya'nın kara ve deniz envanterlerini güçlendirmeye dönük çalışmalarımızda ve Polonya'da konuşlu Bayraktar TB2 filosunun transatlantik dayanıklılığını artırma faaliyetlerimizde, müttefiklerimize sunduğumuz endüstriyel katkıların izlerini görebilirsiniz.

Bu kabiliyetleri NATO şemsiyesi altındaki yeni girişimlere de taşımak istiyoruz. Bu tür iş birliklerine stratejik bir perspektiften yaklaşıyoruz. Son yıllarda Çok Alanlı Harekat, İnovasyon Sürekliliği gibi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapmamız ve NATO bünyesindeki tüm çalışma platformlarına teknik destek sunmamızın arkasındaki motivasyon da buydu."

Forumun NATO'nun ilerlemesine katkı sağlamasını dileyen Görgün, katılımcıları Türk Havacılık Uzay Sanayii tesislerinde düzenlenecek resepsiyona davet etti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Haluk Görgün, Güncel, Ankara, Uzay, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk savunma sanayisi NATO dönüşümünde itici güç olmaya hazır - Son Dakika

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