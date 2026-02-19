Türk Sineması Berlinale\'de Tanıtıldı

Türk sineması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının organizasyonuyla "76. Berlin Film Festivali" kapsamında düzenlenen European Film Market'te (EFM) uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Festival takvimiyle eş zamanlı yürütülen EFM programında gerçekleştirilen görüşmelerde, Türk sinemasının ortak yapım, satış, dağıtım ve proje geliştirme alanlarındaki potansiyeli tanıtıldı.

Festivalde de Türk yapımları farklı bölümlerde izleyiciyle buluştu. Festivalin Ana Yarışma (Competition) bölümünde Emin Alper'in "Kurtuluş" filmi gösterildi.

Banu Sıvacı'nın "Hear the Yellow" filmi Forum, Burak Çevik'in "İki Laborantın Yorgun Saatleri" adlı çalışması Forum Expanded, Dalya Keleş'in "Yerçekimi" filmi ise festivalin Generation Kplus bölümünde dünya prömiyerlerini gerçekleştirdi.

Türkiye standı, sektör profesyonellerini buluşturdu

Festivalle eş zamanlı düzenlenen European Film Market süresince kurulan Türkiye standı, sektör profesyonellerinin buluşma noktalarından biri oldu.

Stant kapsamında yabancı yapımcılar, satış ajansları, dağıtımcılar, festival temsilcileri ve fon kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Bu temaslarda mevcut işbirlikleri değerlendirilirken, yeni ortak yapım olanakları ele alındı.

Türkiye'den güncel projeler ile uluslararası dolaşım potansiyeli taşıyan yapımlar da profesyonellere tanıtıldı.

EFM süresince Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Başkanı Ogün Şanlıer de çeşitli temaslarda bulunarak uluslararası paydaşlarla bir araya geldi.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye standı yalnızca sanatsal çeşitliliğini değil, aynı zamanda üretim kapasitesini, teknik altyapısını, insan kaynağını ve Türkiye'nin çekim merkezi olma potansiyelini de uluslararası muhataplara aktaran kapsamlı bir tanıtım zemini sundu.

"Turkish Cinema 2026" kataloğu tanıtıldı"

EFM kapsamında "Turkish Cinema 2026" kataloğu da sektör temsilcilerinin beğenisine sunuldu. Son iki yıl içinde üretilen yerli filmlerin yanı sıra yapım, dağıtım ve ortak yapım alanında faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığı katalogda, uzun metraj, belgesel ve kısa film projelerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Türkiye standı etrafında yürütülen görüşmelerin, gelecek dönemde ortak yapım girişimleri, proje geliştirme süreçleri ile satış ve dağıtım anlaşmalarına zemin hazırlaması hedefleniyor.