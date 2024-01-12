 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk sivil toplum temsilcileri, Japonya'da depremzedelere yardım etti - Son Dakika
Üye Girişi

Türk sivil toplum temsilcileri, Japonya'da depremzedelere yardım etti

Türk sivil toplum temsilcileri, Japonya'nın batısındaki Noto Yarımadası'nda meydana gelen depremler sonucu etkilenen yüzlerce kişiye sıcak yemek dağıttı. İHH İnsani Yardım Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, depremzedelere yardım etmek için bir araya geldi. Türk ekibi, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentine ulaşarak burada yüzlerce kişiye sıcak yemek dağıttı. Yardım ve dayanışmanın karşılıklı olduğunu belirten Türk sivil toplum üyeleri, Japonya'nın Türkiye'ye yaptığı yardımları da hatırlattı.

Türk sivil toplum temsilcileri, Japonya\'da depremzedelere yardım etti
12.01.2024 - 09:44,  Güncelleme: 09:46
Abone Ol

Türk sivil toplum temsilcileri, Japonya'nın batısındaki Noto Yarımadası'nda yüzlerce depremzedeye sıcak yemek dağıttı.

Batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem nedeniyle yarımada halkı olumsuz etkilendi.

Japonya'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığının Tokyo Camisi ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSOJ) üyeleri, depremzedelere yardım için el ele verdi.

Başkent Tokyo'dan kara yoluyla yarım günlük yolculuk sonrası Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentine ulaşan Türk ekibi, burada yüzlerce kişiye sıcak yemek dağıttı.

Türk sivil toplum üyeleri, Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Japonya'nın yaptığı yardımları hatırlatarak yardım ve dayanışmanın karşılıklı sürdüğünü belirtti.

Resmi Kyodo ajansına konuşan Takehara Şingo, ilk kez Türk yemeği yediğini belirterek "Uzun zamandır ilk kez güneşin altında yemek yiyebilmek de enerji veriyor." dedi.

Malzeme tedariki ve dağıtımına Gifu Fatih Camisi, Türk-Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği, MÜSİAD Japonya kuruluşlarının da destek verdiği aktarıldı.

Depremler

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak tarihlerinde Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

İşikava Eyalet Valiliği açıklamasında, 215 kişinin öldüğü, 4 bin 100'ü aşkın binanın hasar gördüğü, 25 bini aşkın kişinin 400 tahliye noktasında konakladığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Japonya, İHH, Sivil Toplum, Uluslararası, Deprem, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk sivil toplum temsilcileri, Japonya'da depremzedelere yardım etti - Son Dakika


10:13
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57
Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48
Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben

Son Dakika
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19 Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak
06:55 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:44:47. #1.11#
SON DAKİKA: Türk sivil toplum temsilcileri, Japonya'da depremzedelere yardım etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement