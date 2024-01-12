Türk sivil toplum temsilcileri, Japonya\'da depremzedelere yardım etti

Türk sivil toplum temsilcileri, Japonya'nın batısındaki Noto Yarımadası'nda yüzlerce depremzedeye sıcak yemek dağıttı.

Batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem nedeniyle yarımada halkı olumsuz etkilendi.

Japonya'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığının Tokyo Camisi ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSOJ) üyeleri, depremzedelere yardım için el ele verdi.

Başkent Tokyo'dan kara yoluyla yarım günlük yolculuk sonrası Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentine ulaşan Türk ekibi, burada yüzlerce kişiye sıcak yemek dağıttı.

Türk sivil toplum üyeleri, Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Japonya'nın yaptığı yardımları hatırlatarak yardım ve dayanışmanın karşılıklı sürdüğünü belirtti.

Resmi Kyodo ajansına konuşan Takehara Şingo, ilk kez Türk yemeği yediğini belirterek "Uzun zamandır ilk kez güneşin altında yemek yiyebilmek de enerji veriyor." dedi.

Malzeme tedariki ve dağıtımına Gifu Fatih Camisi, Türk-Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği, MÜSİAD Japonya kuruluşlarının da destek verdiği aktarıldı.

Depremler

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak tarihlerinde Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

İşikava Eyalet Valiliği açıklamasında, 215 kişinin öldüğü, 4 bin 100'ü aşkın binanın hasar gördüğü, 25 bini aşkın kişinin 400 tahliye noktasında konakladığı bildirilmişti.