Türk siyasi liderler İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın ölümü nedeniyle başsağlığı diledi - Son Dakika
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Türk siyasi liderler İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın ölümü nedeniyle başsağlığı diledi

Türk siyasi liderler İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı\'nın ölümü nedeniyle başsağlığı diledi

İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve DSP Genel Başkanları, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatlarını kaybetmeleri üzerine İran'a başsağlığı diledi.

20.05.2024 12:10
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatlarını kaybetmesi nedeniyle İran'a başsağlığı diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, taziye mesajında, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinde yer alan Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ın bir helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybetmiş olduklarını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İran halkına bu acı kayıplardan dolayı başsağlığı diler, vefat edenlere Allah'tan rahmet dilerim. Yeni bir Cumhurbaşkanı'nın seçimi sürecinin suhuletle ve İran halkının yüksek katılımıyla gerçekleşmesini umarım. Bu kayıpların İran ve bölgemiz açısından yeni krizlere ve fırsatçı arayışlara yol açmaması en samimi dileğimdir." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından "Geçirdikleri helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sn. İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Sn. Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyete Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve tüm İran halkına taziyelerimi iletiyorum" paylaşımında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu X hesabından, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyete ait helikopterin Azerbaycan dönüşü sert bir iniş yaparak kaza kırıma uğraması sonucunda vefat haberlerini derin bir üzüntü ile öğrendim. Kaza sonucu hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, dost ülke İran Devletine ve halkına başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilere Allah'tan rahmet diliyorum. İran halkına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İran Cumhurbaşkanı Sn. İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldığını; Sn. Reisi ile Dışişleri Bakanı Sn. Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Sn. İbrahim Reisi'ye ve beraberindeki heyete Allah'tan rahmet ve mağfiret, dost ve kardeş ülke İran yönetimi ve halkına sabır ve başsağlığı diliyor; acılarını en derin şekilde paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Yaşanan elim bir helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve diğer uçuş görevlilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İran halkına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA

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