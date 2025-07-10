Türk-Suriye Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten başkanlığındaki heyet, Suriye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ile bölgedeki okullar ve eğitim kurumları ziyaret edilerek saha incelemeleri yapıldı.

Bakanlık heyeti, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanında sürdürülebilecek işbirliği imkanları ele alındı.

Bu çerçevede, iki bakanlık arasında "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlandı

Protokol ile müfredat, mesleki ve teknik eğitim, öğretmen eğitimi, özel eğitim ile ölçme ve değerlendirme alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilen temaslar kapsamında eğitim alanında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlandı.

Heyette, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya da yer aldı.