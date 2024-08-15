Türk Tabipleri Birliği Üyesi Tarık Ziya Ekinci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Türk Tabipleri Birliği Üyesi Tarık Ziya Ekinci Hayatını Kaybetti

Eski Türkiye İşçi Partisi Milletvekili ve Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi Tarık Ziya Ekinci, 99 yaşında vefat etti. Ekinci'nin hayatını kaybettiği haberi, İstanbul Tabip Odası tarafından duyuruldu.

15.08.2024 12:47
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(ANKARA) - Eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Doktor Tarık Ziya Ekinci vefat etti.

Kürt siyasetçi, yazar ve doktor Tarık Ziya Ekinci, 99 yaşında hayatını kaybetti. Ekinci'nin yaşamını yitirdiği haberi, İstanbul Tabip Odası'nın sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. TTB'nin taziye paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"1925 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğan, 1949 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan, iç hastalıkları uzmanı, siyasetçi, yazar ve insan hakları savunucusu, değerli üyemiz Dr. Tarık Ziya Ekinci'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 1965 seçimlerinde, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen, daha önce Diyarbakır- Mardin - Siirt Tabip Odası Başkanlığı ve Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapan değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Ekinci'nin vefatı üzerine paylaştığı taziye mesajında "Yaşamını Kürt halkının özgürlük, Türkiye halklarının demokrasi ve eşitlik mücadelesine adamış olan değerli büyüğümüz Tarık Ziya Ekinci'nin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine rahmet, yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı diliyorum" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yaşamını yitiren Tarık Ziya Ekinci için TBMM'de düzenlediği basın toplantısında başsağlığı diledi.

Tarık Ziya Ekinci kimdir?

Tarık Ziya Ekinci, 18 Şubat 1925'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra iç hastalıkları alanında uzmanlaştı. Ekinci, mesleğinin yanı sıra 1957'de  CHP 1960'tan itibaren TİP'te siyasi faaliyetlerde bulundu. Sosyalist Kültür Derneği'ni kurucuları arasında yer aldı ve derneğin Diyarbakır Şubesi'nde başkanlık yaptı.

Türkiye İşçi Partisi'nden 1965 yılında Diyarbakır milletvekili seçildi. Ekinci, 12 Mart Muhtırası sırasında Diyarbakır Sıkıyönetim Cezaevi'nde "Kürtçülük" propagandası yapmakla suçlanarak üç yıl hapis cezasına çarptırılıp iki yıl tutuklu kaldı. 12 Eylül askeri darbesinin ardından da beş kez tutuklanan Ekinci ve 1982-1989 yılları arasında Paris'te yaşadı. Tarık Ziya Ekinci, 2008'de Ahmet İnsel ve Baskın Oran'ın başlattığı "Ermenilerden özür diliyorum" kampanyasına destek vermişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Tabipleri Birliği Üyesi Tarık Ziya Ekinci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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