Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Görüşmelere Başladı - Son Dakika
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Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Görüşmelere Başladı

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı. Teklif, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içermektedir. Komisyon Başkanı Mustafa Varank, ticaret hayatında art niyetli hareket edenlerin cezalandırılması konusunda önemli bir farkındalık olduğunu belirtti ve TBMM'de bu tedbirlerin sıkı şekilde ele alınacağını vurguladı.

09.05.2024 15:31
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(ANKARA) - Sanayi Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı. AKP Bursa Milletvekili, Komisyon Başkanı Mustafa Varank, "Ticaret hayatında fiyat dalgalanmaları ile ilgili bu işte art niyetli olarak hareket edenlerin gerekli cezayı alma hususunda önemli bir farkındalık var. Biz de TBMM'de bu tedbirleri sıkı şekilde ele alacağız" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplandı. Bu kanun teklifine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Varank, şunları söyledi:

"Fahiş fiyatla ilgili vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların hepsinin farkındayız. Sadece fırsatçılıktan ve tamahkarlıktan kaynaklanan sorunlar olduğunun da farkındayız. Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttıranlarla, stokçuluk yapanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu komisyonda da iş dünyasından gelen arkadaşlarımız var. Piyasa şartlarını değerlendirmek ayrı bir husus ama bunlarla hiçbir bağı olmayan fırsatçılık yapanları değerlendirmek ayrı husus. TBMM'de milletvekilleri olarak gerekli adımları atacağız. Sokakta vatandaşlarımız bu kanun teklifini oldukça yakında takip ediyorlar. Ticaret hayatında fiyat dalgalanmaları ile ilgili bu işte art niyetli olarak hareket edenlerin gerekli cezayı alma hususunda önemli bir farkındalık var. Biz de TBMM'de bu tedbirleri sıkı şekilde ele alacağız."

Daha sonra teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Erkan, söz konusu kanun teklifi ile Türk Ticaret Kanunu'nda, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda, Hal Kanunu'nda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanu'nda, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanu'nda ve Kooperatifler Kanu'nda önemli değişiklikler öngördüklerini söyledi.

Erkan, "fahiş fiyat artışları ve stokçuluğa ilişkin idari para cezalarının arttırılacağını" söyledi. Söz konusu teklifte düzenlenen kapalı pazar yerlerinde kiralama usulünün kaldırılmasını hedeflediklerini kaydeden Erkan, "Pazarcıların maliyetlerinin azaltılması amaçlanmıştır" dedi.

Türk Ticaret Kanunu\'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Görüşmelere Başladı
Kaynak: ANKA

Mustafa Varank, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Görüşmelere Başladı - Son Dakika

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