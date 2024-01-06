 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, Milli Çağrı İşareti ile İletişim Kuracak - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, Milli Çağrı İşareti ile İletişim Kuracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı'nın milli çağrı işareti ile iletişim kuracağını duyurdu. Gezeravcı, 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirecek ve bu deneylerin Türk bilim dünyası ve uzay teknolojilerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, Milli Çağrı İşareti ile İletişim Kuracak
06.01.2024 - 13:58,
Abone Ol

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı'nın milli çağrı işareti ile iletişim kuracağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Türkiye'nin uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya TÜBİTAK UZAY'ın talebi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından; milli 'TA5TRU' çağrı işareti tahsis edildiğini belirtti. Uraloğlu, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin 10 yıllık uzay planlaması ve stratejisinin açıklandığını hatırlatarak, "Bu kapsamda Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürmekte. Planlanan şekliyle gitmesi halinde uzaya çıkacak ilk Türk olma ünvanını kazanacak Alper Gezeravcı, kendisine ait amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işareti ile yine bir başka ilki gerçekleştirerek, milli çağrı işareti ile uzay seyahatine başlamış olacaktır" dedi.

Uraloğlu, görev süresince Albay Alper Gezeravcı'nın, TÜBİTAK UZAY koordinasyonunda Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi ve Yozgat Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri ile iletişim kuracağını, bu amaçla özel amatör telsizcilik etkinlikleri için ise Türkiye Cumhuriyeti Yüzüncü Yılına ithafen 'TC100ISS' çağrı işareti tahsis edildiğini belirtti.

Alper Gezeravcı'nın Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında 'Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca, 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirmesi planlanıyor. Uzayda geçireceği süre boyunca yapacağı deneylerin, Türk bilim dünyası ve uzay teknolojilerine önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Albay, Uzay, Ulaşım, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, Milli Çağrı İşareti ile İletişim Kuracak - Son Dakika


15:02
İzmir'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi İzmir'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi
14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35
Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50
45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı

Son Dakika
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35 Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:15 Kars'ta yapılan kardan şehit heykelleri duygusal anlar yaşatıyor
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 15:11:09. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, Milli Çağrı İşareti ile İletişim Kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement