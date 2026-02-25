Türk Vatandaşlığı İçin Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika
Türk Vatandaşlığı İçin Suç Örgütü Operasyonu

25.02.2026 17:53
Türk vatandaşlığı için usulsüz yöntemlerle 144 milyon dolar kazanç sağladığı iddia edilen 105 sanık yargılanacak.

Usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden kazanç elde ederek, 144 milyon 300 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu iddia edilen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 105 sanık hakkında dava açıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 105 kişi ise "sanık" olarak yer aldı.

İddianamede, Başsavcılığın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 23 Eylül 2025'te İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Operasyonda, suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen Medet Anli'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin gözaltına alındığı iddianamede belirtildi.

İddianamede, "göçmen kaçakçılığı", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarının örgütün işlediği suçlar kısmında yer aldığı, sanıkları usulsüz yolla Türk vatandaşlığı kazandırarak 144 milyon 300 bin dolar döviz girişi ve manevi kayba sebep oldukları anlatıldı.

Sanık Medet Anli'nin örgütlü yapının kurucusu ve yöneticisi olduğu, karıştığı eylemlerde kimi zaman kendi adına kayıtlı taşınmazları bizzat sattığı, kimi zaman ise vekilleri aracılığıyla satış işlemlerini gerçekleştirdiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, Anli'nin tüm eylemlere doğrudan iştirak ettiği, suçların işlenmesine elverişli bir organizasyon kurduğu vurgulandı.

Sanıkların muvazaalı satış gerçekleştirerek Türkiye'ye döviz girişi sağlamadan Türk vatandaşlığı verdikleri yönteme "Babatak" ismini verdiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, gayrimenkul alımında hayali para trafiği göstererek satış işlemi yapıldığı, sanıkların bu yöntemle Türk vatandaşlığı tescili için gerekli süre beklendikten sonra, zaten muvazaalı satılmış olan gayrimenkulü ilk sahibine veya örgüte yakın kişilere iade etmek üzere taahhüt senetleri düzenlendikleri anlatıldı.

Bu taahhüt senetleri sayesinde kağıt üzerinde satılmış gibi gösterilen gayrimenkullerin gelecekte iadesinin garanti altına alındığı iddianamede aktarıldı.

İddianamede, şüphelilere ilişkin MASAK raporu da yer aldı. Şüphelilerin banka dekontu elde etmek için gayrimenkul satışı için para çekip yatırdıklarının tespit edildiği raporda yer aldı.

Örgüt elebaşı Medet Anli ve şirketlerine ait verilerde ise 91 ayrı işlemde toplam 486 milyon 930 bin 946 liralık işlem hacminin bulunduğu belirtildi.

İddianamede, yapılan para transferi işlemlerinin açıklamalarında ise "Elden teslim aldığım altın bedeli ve hurda altın" şeklinde açıklamalar yazıldığı, para çıkışlarının suçtan elde edilen maddi kazancın yüklü miktarlarda altın alımıyla aklanmaya çalışıldığı değerlendirildi.

Sanıkların 459 eyleminin yer aldığı iddianamede, değerleri 50 bin ile 70 bin dolar arasında değişen gayrimenkullerin 250 bin doların üzerinde satışının gösterdiği aktarıldı.

İddianamede, gayrimenkul yatırım şartının 400 bin dolara çıkarılmasının ardından ise sanıkların satış rakamlarını hayali olarak 400 bin doların üzerinde gösterdiğinin bilirkişi raporlarıyla tespit edildiği vurgulandı.

Ceza istemleri

Sanık Medet Anli'nin, "nitelikli dolandırıcılık", "bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 22 yıl 4 ay 15 günden 88 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması iddianamede talep edildi.

İddianamede, Anli'nin ayrıca elebaşı olarak örgütün faaliyeti çerçevesinde bütün suçlarından fail olarak cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Diğer sanıklar hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", resmi belgede sahtecilik", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası istendi.

İddianamede, gönderildiği Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

