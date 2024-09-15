Türk ve Japon Tasarım Öğrencileri Engelli Sanatçılar için Atölye Düzenledi

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(İZMİR) - Türk ve Japon tasarım öğrencileri, 10. Uluslararası Tasarım Atölyesi kapsamında İzmir Sanat Köprüsü Projesi ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi'ndeki engelli sanatçı adaylarıyla bir araya gelerek seramik şekillendirme atölyesi yaptı. İyilik temalı "Çamurun Kalbi" etkinliğinde sanatın gücüyle engeller kalktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Japonya Shizuoka Sanat ve Kültür Üniversitesi iş birliği ile İnciraltı'nda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi'nde Çamurun Kalbi - Doro No Kokoro etkinliği düzenledi. Çok sayıda Türk ve Japon tasarım öğrencisi, merkeze gelen engelli sanatçı adaylarıyla seramik şekillendirme çalışması yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Sanat Köprüsü Projesi ev sahipliğinde, 10. Uluslararası Tasarım Atölyesi kapsamında iyilik teması ile düzenlenen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı da katıldı. Tugay, atölyeye katılan katılımcılarla birlikte çamura şekil vererek onlarla sohbet etti.

"Sanatın içinde yer almalarına destek oldu"

Etkinliğin engelli yurttaşlar için çok faydalı geçtiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, "Japon ve Türk tasarım öğrencileri, engelli sanatçı adaylarımızla bir araya geldi. Çamurun Kalbi projesi kapsamında iyilik temasıyla bugün atölye düzenlediler. Engelli vatandaşlarımızla yapılan seramik ve çömlek çalışmaları onların sanat içinde etkin bir şekilde yer almalarına destek sağlıyor. Kendilerini iyi hissetmeleri için güzel bir farkındalık çalışması oldu" dedi.

"Çamuru şekillendiriyorlar"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı ve Tasarım Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Can Özcan, "Bu projeyi 10 yıldır sürdürüyoruz. Türk ve Japon tasarımlarını ortak bir tema üzerinde atölye çalışmalarıyla birleştiriyoruz. Bu seneki temayı iyilik olarak belirledik. 5'erli gruplar halinde Türk ve Japon tasarım öğrencilerini bir araya getirdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bize çok güzel bir katkıda bulundu. Bizim engelli sanatçı adaylarıyla bir araya gelmemize vesile oldular. Şimdi birlikte çamuru şekillendiriyorlar" diye konuştu.

"İyilik arttı"

Japonya Shizuoka Sanat ve Kültür Üniversitesi Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yasuko Takayama ise "Ortak yaratım sürecimiz, bu yaşadıklarımızla her aşamada daha da genişliyor. Bu aynı zamanda iyiliğin de artması anlamına geliyor. 10 yıl önce çalışmaya başladığımızda küçük bir projeydi ama hızla büyüdü. Burada Türkiye'nin misafirperverliğinin de etkisi var" ifadelerini kullandı.

"Sanatla birlikte bana sevgi ve şifa geldi"

Etkinliğe katılan engelli birey Erkan Kızıldağ, Türk ve Japon tasarım öğrencileri ile birlikte atölye çalışması yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Ben seramikle, müzikle, takı tasarımı ile uğraşıyorum. Sanat benim çok iyi arkadaşım. Bugün arkadaş edindim. Mutlu oldum, keyifli anlar geçirdim. Güzel bir gün oldu. Sanatla birlikte bana sevgi ve şifa geldi" dedi.

"Empati duygumuz da gelişti"

Türk tasarım öğrencisi Beril Yıldırım, "Bugün Japonya'dan gelen arkadaşlarımızla beraber iyilik temasıyla etkinlik düzenliyoruz. Engelli arkadaşlarımızla beraberiz ve onlarla birlikte güzel bir deneyim kazanıyoruz. Onlarla iletişim kurmak empati duygumuzu da geliştiriyor" sözlerine yer verdi. Ayşe Asuman isimli öğrenci ise "Belirlediğimiz temalarla ilgili seramik yapıyoruz. Japonya'dan arkadaşlarımızla etkinlik yapmak çok güzel oldu. Güzel anılar biriktiriyoruz" diye konuştu.

"Dünyam genişledi"

Japon tasarım öğrencisi Marooka Sachie "Türkiye'ye geldiğim için çok memnunum. Daha önce böyle bir etkinlikte bulunmamıştım. Engelli arkadaşlarımızla bu etkinlikte olmayı heyecanlı buluyorum. Burada dünyam genişledi" derken, Wakana Yamaguchi de "Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Türkiye'ye ilk gelişim. Bu buluşmadan sonra Türkiye'yi daha fazla görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.