Türk yetkililer Irak'ta güvenlik zirvesine katıldı - Son Dakika
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Türk yetkililer Irak'ta güvenlik zirvesine katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen güvenlik zirvesi başladı. Bakan Fidan ayrıca Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

14.03.2024 17:27  Güncelleme: 17:29
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Irak'ın başkenti Bağdat'taki güvenlik zirvesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun katılımıyla başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aralık 2023'te Ankara'da yapılan güvenlik zirvesinin ikinci toplantısına katılmak üzere gittiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bakanımız Hakan Fidan, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi. Ziyaret vesilesiyle, Irak Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan güvenlik toplantısına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da katıldı."

Türk yetkililer Irak\'ta güvenlik zirvesine katıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk yetkililer Irak'ta güvenlik zirvesine katıldı - Son Dakika

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