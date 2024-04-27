Türk Yıldızları İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi\'nde hayranlarıyla buluştu

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HABER: EDDA SÖNMEZ - KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliğinde, havacılığa ilgi duyan vatandaşlarla bir araya geldi. Tim lideri Binbaşı Hasan Kocabaş, "Burada gördüğümüz gençler inşallah ileride HÜRJET'ler ile bu işi yapıyor olacaklar. Biz de onlara bu görevi devredip keyifle onları izlemek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları için Yeşilköy'de bulunan İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde imza ve söyleşi günü yapıldı. Yeşilköy'deki müzeye sabah saatlerinden itibaren gelen havacılık tutkunu gençler ve çocukların yoğunlukta olduğu çok sayıda kişi katıldı. Yetişkin ve çocuklar, alanda bulunan uçakları inceleyerek fotoğraf çekildi. Müzede, uçakların yanı sıra havacılık teknolojisi ve Türk havacılığının seyrini gösteren materyallerin sergilendiği standlar ve panolar da ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

TÜRK YILDIZLARI'NIN İMZA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın tanışma ve imza günü etkinliği, Yeşilköy'deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde düzenlendi. Türkiye'nin uzay çalışmalarına ilişkin bilgi köşesinin de yer aldığı müzede, Türk Yıldızlarının barkovizyon gösterisi izlendi. Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Askeri Bandosu ise ziyaretçilere konser verdi. Daha sonra vatandaşlar, Türk Yıldızları ekibiyle söyleşi ve imza programında buluştu.

Ekiptekiler, kendilerini ve timlerini tanıttıktan sonra hava akrobasisi, akrotim gibi gösteri ve faaliyetlere ilişkin bilgi ve tecrübelerini aktardı. Başta çocuklar olmak üzere ziyaretçiler, havacılıkla ilgili merak ettiklerini pilotlara sordu. Hava Pilot Binbaşılar Hasan Kocabaş, Kürşat Kömür, Mehmet Balta, Alim Kocaman, Gökhan Esen, Saim Yalçın, Hava Pilot Yüzbaşı Mehmet Kılıç ve basın halkla ilişkiler subayı Üsteğmen Fatih Sağlam sorulara cevap verdi.

"LÜTFEN HAVACILIKTAN UZAKLAŞMAYIN, KOPMAYIN"

Tim lideri Binbaşı Hasan Kocabaş katılımcılara Türk Yıldızlarını tanıtan bir sunum yaptı ve havacılık tutkusu ile pilotluk konularında bilgiler verdi. Tim lideri Binbaşı Kocabaş, şunları söyledi:

"Böyle bir fotoğrafın içerisinde olmak için havacılığı sevmek, gönüllü olmak, olmazsa olmazımız. Havacılık gerçekten çok büyük bir ordu, çok büyük bir alan. Sadece pilotlar yok. Sahnede biz varız belki ama bizi destekleyen, uçaklarımızı hazırlayan, hemen yanımızda pist var o pisti hazırlayan, uçakların iniş kalkışına izin veren kule, uçakların detaylı bakımlarını yapan personel gibi sayamayacağım bir sürü alan var havacılığa gönül vermiş ve havacılık için çalışan. Onun dışında genç kardeşlerimizden hepsi pilot olsun isteriz ancak pilot olamayan da olacaktır mutlaka. Lütfen havacılıktan uzaklaşmayın, kopmayın. Çok geniş bir alan, çok geniş bir yelpaze.

"BİZ F5 İLE UÇUYORUZ AMA YAKIN GELECEKTE HÜRJET'LER İLE UÇMAYA DEVAM EDECEK TÜRK YILDIZLARI"

Gelecekteki pilotlarla bir aradayız, buradayız, gençlerleyiz. Şu anda biz F5 ile uçuyoruz ama yakın gelecekte HÜRJET'ler ile uçmaya devam edecek Türk Yıldızları. Takip edenler olmuştur, birlikte uçuş da gerçekleştirdik. Burada gördüğümüz gençler inşallah ileride HÜRJET'ler ile bu işi yapıyor olacaklar. Biz de onlara bu görevi devredip keyifle onları izlemek için sabırsızlanıyoruz."

Söyleşinin ardından Türk Yıldızları'nın pilotları, sevenlerine imza dağıttı. İmza almak isteyenler sahne önünde uzun kuyruk oluşturdu. İmza töreni, katılımcılar ve pilotların fotoğraf çekilmeleriyle birlikte sona erdi.