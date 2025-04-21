Türk Yıldızları Mersin'de 23 Nisan Coşkusunu Yaşattı - Son Dakika
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Türk Yıldızları Mersin'de 23 Nisan Coşkusunu Yaşattı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gösteri düzenledi. Vatandaşlar, keyifli bir gün geçirirken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de etkinliği izledi.

21.04.2025 10:20  Güncelleme: 11:29
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(MERSİN) - Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi "Türk Yıldızları", Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kentte bir gösteriye imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de bu gösteriyi, kent protokolü ve vatandaşlarla izledi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi "Türk Yıldızları", vatandaşlara renkli bir 23 Nisan coşkusu yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mersin Valiliği himayelerinde ve Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde kente gelen Türk Yıldızları, sergilediği gösteriyle büyük beğeni topladı.

Gösteriyi izleyenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra; Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Mersin İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Mersin milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Meclis üyeleri, kent protokolü, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Türk Yıldızları Mersin'de, göklerden gönüllere aktı

Mersin İdman Yurdu Meydanı üzerinde gerçekleştirilen gösteri, kentte büyük heyecan yarattı. Gökyüzünde sergiledikleri cesur ve estetik manevralarla izleyenleri kendine hayran bırakan ekip, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Türk Yıldızları, 'Göklerden Gönüllere' diyerek, Mersin gökyüzüne kocaman bir kalp çizdi ve Mersinliler'den büyük alkış aldı. Gösterinin ardından Başkan Seçer ve kent protokolü tarafından ekibe çiçek takdimi gerçekleştirildi.

Gösteri öncesinde ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından konser verildi. Kent Orkestrası performansları ile dinleyenlere keyifli anlar yaşatırken, küçükten büyüğe herkes kendini müziğin ritmine kaptırarak doyasıya eğlendi.

Gösteriyi izleyen vatandaşlar, şunları söyledi:

Gülperi Celep, "Çok gurur vericiydi. Böyle bir gösteriyi Mersin'de izlemek çok hoşumuza gitti. Türk Milleti'nin bir ferdi olarak kendi adıma gurur duydum. Bir Mersinli olarak Mersin'de yaşamaktan ve böyle bir belediyenin hizmetlerinden faydalanmaktan memnunum."

Ahmet Zeydan: "Gösteri gerçekten çok güzeldi. Türk Hava Kuvvetleri'ni kutluyorum. Çok iyiydi. Tüylerimiz diken diken oldu. O kadar yakından geçtiler ki gurur duydum."

Tuğçe Orhan: "Gösteri çok keyifliydi. Hem birlik beraberliğimiz için önemli hem de pandemi döneminden çıktık ve böyle topluluklara girmeyi hepimiz Türk Milleti olarak çok seviyoruz, çok iyi geliyor. Bunun için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e çok teşekkür ederiz. Vahap Seçer sayesinde Mersin huzur kenti."

Gamze Urfalı: "Muhteşem bir gösteriydi. İnanılmazdı, kelimelere dökemiyorum şu anda duygularımı ama çok büyük gurur verici bir gösteriydi. İnanılmaz heyecanlandım ve çok gururlandım."

Eylül Ertel: "Buraya Tarsus'tan geldim ve çok heyecanlıyım. Gurur duyuyorum. Arkadaşlarımla beraber geldim. İyi ki de gelmişiz."

Pınar Erdem: "Çok gurur verici. Daha önce SOLOTÜRK'ü izledim, bugün de Türk Yıldızları'nı izledik. Çok mutluyuz."

Adem Şenturan: "Her şey çok güzel. Burada 7'den 77'ye herkes 23 Nisan coşkusunu yaşıyor. Ülkemizde 365 gün boyunca yaşanması da lazım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu gösteri 23 Nisan'ın anlamına da çok uygun. 23 Nisan sadece Türkiyemiz için değil, bütün dünya için Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hediye ettiği bir bayram."

Arzu Berdanoğlu: "Konser çok güzeldi. Çocuklar için böyle bir etkinliğin olması insanı daha çok mutlu ediyor, sevindiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Vahap Seçer hakikaten Mersin'e çok güzel şeyler kattı. Vahap Seçer Mersin'den hiçbir zaman gitmemeli, Mersin'in kalkınması için Vahap Seçer Başkanımıza ihtiyaç var."

Ali Ulaş Berdanoğlu: "Konser çok güzeldi ve keyifliydi. Çocuklar için bizim gibi gençler için böyle konserlerin olması çok eğlenceli. Herkes bu etkinliklere gelmeli. Çocuklar için önemli ve güzel bir yer olduğu için öneriyorum. Gururluyum, böyle bir şey yapıldığı için de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ederim."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Yıldızları Mersin'de 23 Nisan Coşkusunu Yaşattı - Son Dakika

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