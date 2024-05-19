Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve HÜRJET Samsun'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve HÜRJET Samsun'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve HÜRJET Samsun\'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. Samsun'da düzenlenen programda Sahil Güvenlik helikopteri gösteri yaptıktan sonra Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun semalarında bir saat süren bir gösteri sundu. HÜRJET ise ilk kez Samsunluların karşısına çıkarak 20 dakikalık bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteriyi Samsun Valisi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Samsun Garnizon Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve vatandaşlar izledi.

19.05.2024 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yaptı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.

Doğupark'ta düzenlenen programda önce Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait helikopter gösteri yaptı.

Daha sonra Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Samsun semalarında bir saate yakın gösteri sundu.

HÜRJET ilk kez Samsunluların karşısına çıktı

TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde kağıt üzerindeki çizimlerden gerçeğe dönen ve gökyüzüyle buluşan HÜRJET, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da ilk kez özel bir gösteri gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in 20 dakikalık gösterisini vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Kentin farklı bölgelerinden de takip edilen gösteriyi vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösteriyi Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ile vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA

Helikopter, Jandarma, AK Parti, Gençlik, Türkiye, Samsun, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve HÜRJET Samsun'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:00 İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:19 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
17:11 Fondaki şarkıyı görmeniz lazım Sneijder’in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
16:13 Hatayspor’dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik
15:22 Eşini gecenin 3’ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini gecenin 3'ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü
15:12 Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu
14:25 5 parti ’Kurtuluş İttifakı’ çatısı altında birleşti 5 parti 'Kurtuluş İttifakı' çatısı altında birleşti
14:15 Kongo’da hareketli dakikalar Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 18:30:10. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve HÜRJET Samsun'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement