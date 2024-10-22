Turkcell'den Çin ile 1.23 milyar Yuan Kredi Anlaşması - Son Dakika
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Turkcell'den Çin ile 1.23 milyar Yuan Kredi Anlaşması

Turkcell\'den Çin ile 1.23 milyar Yuan Kredi Anlaşması

Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 1,23 milyar Yuan’lık finansman anlaşması imzaladı.

22.10.2024 15:02
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TURKCELL, Çin Kalkınma Bankası ile mayıs ayında ön protokol yaptığı uluslararası kredi anlaşmasının ilk dilimi olan 1,23 milyar Yuan için imza attığını duyurdu. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, "Turkcell'in büyüme yolculuğuna yurt dışındaki yatırımcılar ve kredi kuruluşları yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Bu anlaşmayla Türkiye'nin dijital dönüşümüne de büyük katkı sağlayacağız" dedi.

Turkcell yeni nesil altyapı ürünlerinin satın alımı için Çin Kalkınma Bankası ile 10 yıl vadeli ve 300 milyon Euro karşılığındaki finansman anlaşmasının ilk yarısı olarak, 1,23 milyar Çin Yuanı (RMB) tutarındaki finansman anlaşmasına imza attığını duyurdu.

KALYON: ANLAŞMA, TÜRKİYE VE TURKCELL'E DUYULAN GLOBAL GÜVENİN BİR YANSIMASI

İmza töreninde konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, anlaşmanın önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Turkcell, ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna öncülük etmeye hız kesmeden devam ediyor. İletişim altyapımızı sürekli geliştirmek ve kullanıcılarımıza en yeni teknolojik deneyimleri yaşatmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye'nin ve Turkcell'in bu büyüme yolculuğu, yurt dışındaki yatırımcılar ve kredi kuruluşlarından da yoğun ilgi görüyor. Bu uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman anlaşmasını hem Türkiye hem de Turkcell'e duyulan global güvenin bir yansıması olması açısından çok önemsiyoruz. Bu anlaşma, yalnızca inovasyon süreçlerini ve telekom ekipman yatırımlarımızı desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşümüne de büyük katkı sağlayacak. Ayrıca kullanıcılarımıza yenilikçi ürün ve hizmetler sunma hedefimize de ulaşmaya olanak tanıyacak. Bu imzanın ülkemiz ve Turkcell için hayırlı olmasını diliyor, paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

CHENLİANG: ÜLKELER ARASINDA BAĞLANTIYI GÜÇLENDİRME KONUSUNDA OLDUKÇA KARARLIYIZ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çin Kalkınma Bankası Shenzhen Şubesi Genel Müdür Yardımcısı Jia Chenliang ise şöyle konuştu:

"Altyapı finansmanı ve yatırımında küresel lider bir banka olarak, Kuşak ve Yol Projesi kapsamında ülkeler arasında bağlantıyı güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için gereken adımları atma konusunda oldukça kararlıyız. Bu doğrultuda Avrupa'nın önde gelen telekom operatörlerinden Turkcell ile gerçekleştirilen anlaşma sayesinde iki ülke arasında yüksek teknoloji inovasyonu, ticaret ve ekonomik kalkınma gibi alanlardaki iş birliğini daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Bu ortaklık, Turkcell ve Türkiye telekomünikasyon sektörünün geleceğin fırsatlarını yakalamasını ve dijital dönüşümlerini hızlandırmasını sağlayacak."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Turkcell'den Çin ile 1.23 milyar Yuan Kredi Anlaşması - Son Dakika

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