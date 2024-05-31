Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, İyilik İçin Yapay Zeka Küresel Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti - Son Dakika
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Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, İyilik İçin Yapay Zeka Küresel Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, İyilik İçin Yapay Zeka Küresel Zirvesi\'nde Türkiye\'yi temsil etti

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen 'İyilik İçin Yapay Zeka Küresel Zirvesi 2024' programında Türkiye'yi temsil etti. Dr. Koç, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde etik kuralların önemine vurgu yaparak, Turkcell'in yapay zeka projelerinde etik kurallara bağlı kaldığını belirtti. Ayrıca Turkcell'in uluslararası düzenleyici kuruluşlarla çalışmalar yaptığını ve geleceğin ağlarına odaklandığını ifade etti.

31.05.2024 16:50
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Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından Cenevre'de düzenlenen 'İyilik İçin Yapay Zeka Küresel Zirvesi 2024' programına katıldı. Dr. Koç, uluslararası düzenleyici kuruluşlarla birlikte özel şirket ve devlet temsilcilerinin de yer aldığı programda Türkiye'yi temsil ederek, Turkcell'in yapay zeka alanındaki çalışmalarını paylaştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı olarak faaliyet gösteren ve dünya telekomünikasyon sektörünün en üst örgütü olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) "İyilik İçin Yapay Zeka Küresel Zirvesi 2024" İsviçre'nin Cenevre kentinde tamamlandı. 40 BM kuruluşu ile birlikte düzenlenen zirvede konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Yapay Zeka Endüstrisinde Küresel İşbirliklerinin Uyumlu Hale Getirilmesi" başlıklı yuvarlak masa toplantısında yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde etik kuralların önemine işaret etti.

Turkcell Genel Müdürü, telekomünikasyon endüstrisinde etik standardizasyonun yenilikçi bir ortamı teşvik etmek ve birlikte çalışabilirliği artırmak açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Dr. Koç, "Telekom endüstrisinin geniş ağları, büyük hacimli verileri ve küresel olarak insanları ve işletmeleri birbirine bağlamadaki kritik rolüyle yapay zeka entegrasyonundan önemli ölçüde faydalanacağını ön görüyoruz" dedi.

"YAPAY ZEKA YENİ BİR İLİŞKİ BİÇİMİ KURUYOR"

Yapay zekayı bir tür çağ değişimi olarak gördüğünü belirten Dr. Koç, "Herkesi birbirine bağlamaktan her şeyi birbirine bağlama çağına geçiyoruz. Yapay zeka yeni bir ilişki biçimi kuruyor. Bunun toplumsal faydayı artıracak şekilde kullanılması gerekiyor. Turkcell'in yapay zeka projelerinde etik kurallara her koşulda bağlı kalıyor. Turkcell'de hayata geçirdiğimiz tüm projelerde, yapay zekayı etik kurallar dahilinde geliştiriyoruz. Ürün ve servislerimizi 'insan için teknoloji' odağımızla geliştiriyoruz" diye konuştu.

Ali Taha Koç, 2020 yılında Türkiye'de yayınladıkları 'Turkcell Yapa Zeka İlkeleri Etik Kuralları' ile bu konudaki taahhütlerini kamuoyuyla paylaşarak bir ilke imza attıklarını belirtti.

"ITU VE 3GPP GİBİ SAYGIN KURULUŞLARLA PEK ÇOK ÇALIŞMA GRUBUNUN VE GİRİŞİMLERİN PARÇASIYIZ"

Turkcell olarak pek çok uluslararası girişimde aktif rol aldıklarını belirten Dr. Koç, GSMA yapay zeka çalışma grubunun etkin bir üyesi olduklarını söyledi. Bu alandaki çalışmalarının yalnızca telekomünikasyon ortamını şekillendirmekle kalmadığını, gelecekteki teknolojiler için standartların geliştirilmesine de rehberlik ettiğini ifade eden Dr. Koç, "ITU ve 3GPP gibi saygın kuruluşlarla pek çok çalışma grubunun ve girişimlerin parçasıyız. Yeni nesil telekomünikasyon altyapısı için çok önemli olan IMT-2030 standardizasyonu da dahil olmak üzere geleceğin ağlarına odaklanıyoruz. Yapay zekaya dayalı ağ haberleşme grubuna liderlik ediyoruz" diye konuştu

Kaynak: DHA

Telekom, Türkiye, İyilik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, İyilik İçin Yapay Zeka Küresel Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti - Son Dakika
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