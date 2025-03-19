Türkeli'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Türkeli'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

19.03.2025 10:16
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Sinop'un Türkeli ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen iftar programında konuşan Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, şehitlerin ve gazilerin Türk milletinin onuru olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Programa, Belediye Başkanı Veysel Şahin, daire amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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