Türkeş, 29. Yılında Anıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 29. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

MHP Akseki İlçe Başkanlığı tarafından ilçe binasında gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Anma programına, partililerin yanı sıra diğer siyasi partilerin ilçe başkanları, Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

MHP Akseki İlçe Başkanı Mehmet Erdemir, yaptığı konuşmada Başbuğ Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Erdemir, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Türk milletine adanmış bir ömrün simgesi, Ülkücü hareketin lideridir. Onun fikirleri ve mücadelesi bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Vefatının 29. yılında kendisini rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.