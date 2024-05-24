Türkiye, 2021'in ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Türkiye, 2021'in ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladı

Türkiye, 2021\'in ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladı

Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçilerin 10 milyon 654 bin 94'ü yabancı, 2 milyon 24 bin 865'i ise Türk vatandaşıydı. Yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 11,75 artış yaşandı. Almanya, en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu.

24.05.2024 12:01
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Türkiye, bu yılın ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 yılı ocak-nisan dönemi verilerine göre, Türkiye'yi ziyaret edenlerin 10 milyon 654 bin 94'ü yabancılardan oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumunun son üç aylık yurt dışı ikametli vatandaş istatistiklerine göre 2 milyon 24 bin 865 Türk vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 12 milyon 678 bin 959'a ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 11,75 artış gerçekleşti.

En çok turist Almanya'dan

Bu yılın ilk 4 aylık döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya, yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçiyle birinci sırada yer aldı. Rusya, 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken, İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.

Nisanda artış oranı yüzde 8'i aştı

Türkiye'ye nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,71 artarak 3 milyon 611 bin 244 oldu.

Nisanda Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 434 bin 863 kişiyle birinci sırada yer aldı. Rusya yüzde 4,07 artış ve 396 bin 155 kişi ile ikinci sırada bulunurken, İngiltere yüzde 18,01 artış ve 330 bin 112 kişiyle üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran takip etti.

Türkiye turizmi, 2024 yılında da başarı grafiğini yukarıya taşıyarak büyümesini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Almanya, Türkiye, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, 2021'in ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, 2021'in ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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