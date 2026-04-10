Türkiye'nin İhracat Rekoru ve Edirne'de Yeni OSB Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin İhracat Rekoru ve Edirne'de Yeni OSB Yatırımı

10.04.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2022 yılında 273,4 milyar dolarlık ihracat ile yeni bir rekora ulaştığını açıkladı. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 112 milyar dolara çıktı. Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi temel atma töreninde, sanayi katma değerinin arttığı ve istihdamın sağlanacağı bilgileri paylaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 273,4 milyar dolarlık ürün ihracatıyla yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Bu ihracatın 112 milyar dolarlık diliminin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere ait olduğunu belirten Kacır, bunun Türkiye'nin daha nitelikli ve katma değerli üretim yapan bir ülke haline geldiğini gösterdiğini vurguladı.

Kacır, 2002'de 36 milyar dolar olan ürün ihracatının ve 41 milyar dolar olan sanayi katma değerinin, küresel zorluklara rağmen sırasıyla 273,4 milyar dolara ve 246 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Organize sanayi bölgelerinin bu başarıda önemli rol oynadığını belirterek, son 23 yılda OSB sayısının 191'den 373'e, üretimdeki tesis sayısının ise 11 binden 61 bine çıktığını kaydetti.

Edirne'nin kalkınma seferberliğinden önemli pay aldığını vurgulayan Kacır, son 23 yılda kentte 4 yeni OSB kurulduğunu ve toplam büyüklüğün 4,5 milyon metrekareye ulaştığını söyledi. Bu bölgelerde 1.255 kişiye doğrudan istihdam sağlandığını, KOBİ'lere 1,2 milyar lira destek verildiğini ve 351 projenin önünün açıldığını ekledi.

Uzunköprü Atatürk OSB'nin altyapısına 400 milyon liralık yatırım yapılacağını belirten Kacır, OSB'nin tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 2.500 vatandaşa istihdam sağlayacağını açıkladı. Bu yatırımla Edirne'nin kalkınma hamlesine ivme kazandırılacağını, lojistik avantajla ihracatın genişletileceğini ve şehrin yatırım konumunun güçlendirileceğini ifade etti. Kacır, sanayicilere yönelik finansman ve destek mekanizmalarının sürdüğünü de vurguladı.

Törende, Edirne Valisi Yunus Sezer de Edirne'nin tarihi ve kültürel önemine değinerek, son yıllardaki yatırımlarla sanayileşme hamlesinin hızla devam ettiğini belirtti. Programda çeşitli milletvekilleri ve yetkililer de konuşma yaptı, ardından Bakan Kacır ve beraberindekiler OSB'nin temelini attı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Türkiye'nin İhracat Rekoru ve Edirne'de Yeni OSB Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 16:51:18. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İhracat Rekoru ve Edirne'de Yeni OSB Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.