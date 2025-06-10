Türkiye-AB Güvenlik İstişareleri Brüksel'de

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü'nün başkanlığındaki Türk heyetinin, yarın Brüksel'de düzenlenecek Türkiye-AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası istişarelerine katılacağı bildirildi. Görüşmelerde, Avrupa güvenliğine dair güncel gelişmelerin ele alınacağı, Türkiye'nin NATO ve AB çerçevesindeki katkılarının vurgulanacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı 'nın üst düzey yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, yarın Brüksel'de düzenlenecek Türkiye- Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) istişarelerinde Türk heyetine başkanlık edecek. İstişarelerde, AB heyetinin başkanlığını ise AB Dış İlişkiler Servisi OGSP ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Charles Fries üstlenecek.

İstişarelerde; Avrupa güvenliğini ilgilendiren güncel meseleler ile AB'nin savunma ve güvenlik alanındaki gayretlerinin değerlendirilmesi, Türkiye'nin söz konusu gayretlere dahil olmasının gerekliliğinin ve öneminin vurgulanması bekleniyor. Bu çerçevede, Türkiye'nin NATO, AB ve diğer uluslararası teşkilatlar ve mekanizmalar aracılığıyla Avrupa-Atlantik güvenliğine geçmişten bugüne sunduğu katkıların altının

çizilmesi, ayrıca, bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.