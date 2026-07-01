Türkiye-AB İlişkileri Güçleniyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner'in Ankara'daki görüşmesinin ardından ortak basın açıklaması yayınlandı. Açıklamada, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, vize süreçleri, Türkiye'nin Tek Avro Ödeme Alanı'na olası katılımı ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başlaması ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner'in Ankara'daki görüşmelerinin ardından yayınlanan ortak basın açıklamasını paylaştı. Açıklamada, Türkiye-AB ilişkilerinin küresel bir perspektifle ele alındığı belirtilerek, Gümrük Birliği, vize serbestisi diyaloğu, göç, güvenlik, enerji, ulaştırma, dijitalleşme ve bölgesel gelişmelerin görüşüldüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı ortak basın açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/ Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner, 30 Haziran 2026 tarihinde Ankara'da bir araya gelmişlerdir."

Taraflar, Türkiye'nin aday ülke statüsüne atıfla ve Türkiye-AB ilişkilerinin hızla değişen jeopolitik ortamda bölgesel istikrarın ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesindeki stratejik değerini vurgulayarak, Türkiye-AB ilişkilerini küresel bir perspektifle ele almışlardır. Taraflar, ekonomik ve ticari iş birliği, bağlantısallık, göç, güvenlik ile dış ve güvenlik politikasındaki ortak sınamalar dahil olmak üzere, ortak çıkarlarının bulunduğu konuları gözden geçirmişlerdir.

Taraflar, bu alanlarda mevcut iş birliğine ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerini daha da güçlendirecek adımlar atma yönündeki ortak kararlılıklarını yinelemişlerdir.

Taraflar, bölgesel istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemi hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs meselesine ilişkin çabalarına destek beyan etmişlerdir.

AB tarafı, genişleme bağlamında, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, temel hakların korunması ve yüksek demokratik standartların sağlanması ihtiyacına değinmiştir.

Taraflar, Ukrayna, Rusya, Orta Doğu, Afrika ve Güney Kafkasya dahil olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlar; bu meselelerin geliştirilmiş istişare ve eş güdüm yoluyla ele alınması yönündeki ortak çıkar ve sorumlulukları ile çok taraflılığa ve kural temelli çok taraflı düzene olan bağlılıklarını yinelemişlerdir.

Taraflar, Türkiye ve AB'nin, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya ve uluslararası hukuka dayalı, adil ve kalıcı bir barışı desteklemeye yönelik kararlılığı paylaştıkları hususunda mutabık kalmışlardır. AB tarafı, tüm devletler tarafından AB yaptırımlarının delinmesinin önlenmesinin önemine değinmiştir.

Taraflar, Türkiye ve AB'nin Güney Kafkasya genelinde bölgesel barış ve refaha daha iyi katkıda bulunmaya, bu suretle bağlantısallık, ticaret ve ekonomik bağları güçlendirmeye yönelik birbirini tamamlayıcı çabalarında eş güdüm yapma hususunda mutabık kalmışlardır. Bu doğrultuda taraflar, somut adımları birlikte destekleyeceklerdir.

Taraflar, güvenlik ve savunma konularında diyalog ve iş birliğinin NATO ile tamamlayıcı nitelikte olacak şekilde güçlendirilmesinin önemini vurgulamışlardır.

Taraflar, Gümrük Birliği'nin uygulanmasının iyileştirilmesine yönelik çabaları sürdürme ve bir yandan Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna da zemin hazırlama yönündeki iradelerini yeniden teyit etmişlerdir. Her iki taraf da, Türkiye ve AB'nin rekabet gücü ve ekonomik güvenliği açısından, sanayi politikasında kapsayıcı ve karşılıklılığa dayalı bir yaklaşımın öneminin altını çizmişlerdir. Ayrıca, Türkiye'nin Tek Avro Ödeme Alanı'na (SEPA) olası katılımının faydalı olacağı hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar, Vize Serbestisi Diyaloğu'na ilişkin mevcut durumu ele almışlar ve Türk vatandaşlarının vize başvuru ve işlem süreçlerine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, mevcut jeopolitik durum ve bunun nüfus hareketleri üzerindeki olası etkilerine atıfla, Türkiye ve AB'nin karşı karşıya olduğu ortak sınamaları ele almışlar ve sınır yönetimi ile göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi dahil olmak üzere, bu sınamaların üstesinden gelmek için birlikte çalışma yönündeki kararlılıklarını dile getirmişlerdir.

Taraflar, ticaret, enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarında iş birliğinin önemini, bölgesel bağlantısallık gündemi bağlamında da vurgulamışlardır. Bu doğrultuda, Avrupa Yatırım Bankası'nın (AYB) Türkiye'deki faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başlamasını memnuniyetle karşılamışlardır.

Taraflar, yeniden bir araya gelme ve ekonomi, ticaret, göç ve güvenlik, sağlık, bilim ve yenilikçilik ile tarım alanları da dahil olmak üzere, müteakip üst düzey diyalog toplantılarını tercihen yıl sonundan önce planlama hususunda mutabık kalmışlardır."