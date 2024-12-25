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Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Görüşmeleri Başladı

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TBMM Adalet Komisyonu'nda Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi görüşmeleri başladı.

25.12.2024 20:28
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(TBMM) - TBMM Adalet Komisyonu'nda Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi görüşmeleri başladı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, "Türkiye Adalet Akademisi hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız ve bağımsız bir şekilde karar alabilen, meslek etiği ilkelerine sadık ve toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Adalet ve hukuk alanında sağladığı eğitimlerle Akademi adalet teşkilatımızın özgün, yenilikçi ve saygın bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmaktadır" dedi.

Adalet Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ile 102 AK Partili vekilin imzasını taşıyan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Açılış konuşmasını yapan Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, şunları söyledi:

"Türkiye Adalet Akademisi hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız ve bağımsız bir şekilde karar alabilen, meslek etiği ilkelerine sadık ve toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Adalet ve hukuk alanında sağladığı eğitimlerle Akademi adalet teşkilatımızın özgün, yenilikçi ve saygın bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmaktadır. Adil, bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargı sistemi için nitelikli hakim ve savcıların yetiştirilmesi hayati önem taşımaktadır ve bu doğrultuda Türkiye Adalet Akademisi vazgeçilmez bir role sahiptir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hız kazanması ve artan nüfus uyuşmazlıkların sayısında önemli bir artışa neden olduğu gibi bunların daha karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. Bu kapsamda, ortaya çıkan ihtiyaçlara çözüm sunmak amacıyla uluslararası standartlar, karşılaştırmalı hukuk örnekleri ve iyi uygulamalar dikkate alınarak Türkiye Adalet Akademisinin teşkilat yapısını, görevlerini ve eğitim faaliyetlerini düzenleyen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi hazırlanmıştır."

"Türkiye Adalet Akademisinin kamu tüzel kişiliğini idari ve mali özerkliği olan Adalet Bakanlığıyla ilgili olması öngörülmektedir"

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan da, "Hükümetimiz göreve geldiği günden bu yana hukuk devleti ilkesini güçlendirmeyi ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine hızlı ve etkin şekilde erişimini sağlamayı temel öncelik olarak belirlemiştir. Günümüzde adalete erişimin kolaylaştırılması, yargıya güvenin artırılması ve insan odaklı hizmet anlayışın geliştirilmesi ana ilke ve değerler olarak kabul edilmektedir. Teklif, hakim ve savcı yardımcılarının meslek öncesi eğitimleri ile hakim ve savcıların meslek içi eğitimlerinin en iyi şekilde yapılmasına katkı sunacak önemli düzenlemeler içermektedir. Adil, bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargı sisteminin varlığı hukuk devletinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu bakımdan, hakim ve savcıların gerek meslek öncesi eğitimleri gerekse meslek içi eğitimlerini verecek, çağın ihtiyaçlarına uygun nitelikte kurumsal bir yapıya ihtiyaç bulunduğu aşikardır" ifadesini kullandı.

Alparslan, "Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili kararlar almak üzere 18 üyeli eğitim kurulu oluşturulmaktadır. Eğitim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacaktır. Böylece, iptal edilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Akademinin görev alanına giren konularda Akademide öneride bulunmakla görevlendirilen Danışma Kurulu, Eğitim Kurulu şeklinde yapılandırılarak eğitim ve öğretim konularında karar alan, icrai bir organ haline getirilmektedir" dedi.

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Görüşmeleri Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

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