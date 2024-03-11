Türkiye, Afganistan\'da İyilik Trenleri ile Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, Türkiye'nin, Afganistan'da bulunan kurumları, ihtiyaç sahipleri için gönderilen "İyilik Trenleri" ve bayramlarda yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla Afgan halkının yanında olduğunu kaydetti.
ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Ağustos 2021'de Afganistan'dan ayrılmasıyla ülkeye yapılan yardımlar büyük oranda kesildi ve uygulanan yaptırımlar ekonomiyi derinden etkiledi.
Bu kapsamda insani krizin giderilmesine destek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye'deki çeşitli STK'lerin desteğiyle organize edilen "İyilik Trenleri" Afganistan'da önemli bir boşluğu doldurdu.
Afganistan'a ulaşan 19 "İyilik Treni" taşıdığı 8 bin 200 ton insani yardım ile Afgan halkına umut oldu. Öte yandan, AFAD, Türk Kızılay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ekipleri de yardım faaliyetlerini sürdürdü.
Türk kurumlarının nezaretinde ülkenin 34 vilayetinde en az dörder kez dağıtılan yardımlar, afetzede, yetim, dul ve engellilerin olduğu yüz binlerce Afgan'a ulaştırıldı.
İhtiyaç sahiplerine ağırlıklı çadır, kışlık giyim, battaniye, gıda malzemesi gibi temel ihtiyaçları içeren yardımlar dağıtıldı.
Bunun yanında, yetimhaneler, okullar, ibadethaneler, hastaneler ve çeşitli dezavantajlı gruplar için de kırtasiye malzemesi, halı, tekerlekli sandalye, ilaç ve sağlık malzemesi gibi onlarca kalemde binlerce malzeme yardımı yapıldı.
Türkiye, deprem için harekete geçen ilk ülkelerden oldu
Son olarak Türkiye, ekimde Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen yıkıcı depremde mağdur olan insanların ve Pakistan'dan Afganistan'a zorla gönderilen düzensiz Afgan göçmenlerin yardımına koştu.
Başta Birleşmiş Milletler (BM) kurumları olmak üzere birçok ülke Herat ve Pakistan sınırındaki mağdurlara yardımlarını ulaştırdı. Türkiye, kurumları ve STK'ler aracılığıyla buraya insani yardım ulaştıran ilk ülkelerden oldu.
Bu kapsamda Afganistan'a ulaşan "İyilik Treni"nin taşıdığı yardımlar bu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Buna paralel olarak, Türk kurumları ve STK'leri da buralardaki yardım faaliyetlerini artırdı.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Ünal, Türkiye'nin Afganistan'a yönelik yardımları konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
"Türkiye'nin mevcut itibarı güçlendirildi"
Ünal, deprem ve düzensiz göçmenlere yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili şunları kaydetti:
"Bu büyüklükteki krizlere anında müdahale etmek mümkün değil. Hiçbir ülkenin böyle bir kapasitesi yok. Yetkililerimiz çok hızlı ve etkin bir şekilde düzenleme yaparak Afgan kardeşlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştılar. Pakistan'dan dönen düzensiz Afganlar için de benzer şeyler söyleyebilirim. Orada da insani ihtiyacın ortaya çıktığı durumlar oldu ve bizim trenle gelen malzemelerin bir kısmı oraya gönderilerek insani ihtiyaçların karşılanmasına çalışıldı. Ayrıca Afganistan'da faaliyet gösteren Türk STK'leri de var. Onlar da depremin ilk gününden itibaren hem Herat'ta hem de Afganistan-Pakistan sınırında faaliyette bulundular. Çadır dağıttılar, sıcak yemek dağıttılar, çocuk ve kadınların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarda bulundular. Bunlar Afganistan'da Türkiye'nin mevcut itibarını güçlendiren olumlu gelişmelerdir."
Ünal, son "İyilik Treni" ile gelen yardımların Herat depremi ile Pakistan sınırında yoğunlaşan Afganlara tahsis edilmesi hakkında "Tren, ihtiyacı karşılamak üzere gerçekten çok iyi planlanmıştı. Sadece çadırlar değil, onun yanında battaniyeler, ısıtıcılar, gıda malzemeleri, çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler getirildi. Bu malzemelerin de ihtiyaç sahiplerine ulaştığını onların yüzündeki mutluluktan gördük. Bu da bizi ayrıca çok mutlu etti. İyilik trenleriyle ilettiğimiz desteğimiz özellikle Herat'ta yaşanan krizin hafifletilmesinde hızlı ve etkin fayda sağlamıştır." dedi.
Türkiye'nin yardımları devam edecek
Maslahatgüzar Ünal, Türkiye'nin Afgan halkının yanında olduğunu ve yardımlarını sürdüreceğini kaydetti.
Taliban yönetiminin Afganistan'a hakim olmasının ardından birçok ülkenin Afganistan'ı terk ettiğini kaydeden Ünal, Türkiye nazarında Afganistan'ın önemini şu şekilde anlattı:
"Türkiye Kabil'deki diplomatik temsilciğini kapatmayan az sayıda ülkeden birisidir. Sadece Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımız değil, buradaki diğer kurumlarımız da Afganistan'da kalarak görevlerine devam ettiler. Çünkü biz Afganistan ile dostluğumuzu dönemsel olarak değerlendirmiyoruz. Bu ortak tarihe, ortak kültüre, ortak değerlere dayanan çok ciddi bir geçmişimiz var. Türkiye'nin yardımları, 100 yılı aşan Türkiye-Afganistan dostluğunun bir göstergesidir. Ülkedeki insani krizle baş edebilmek ve Afgan halkının yanında olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Afganistan'ın son 40 yılını savaş ve istikrarsızlık içerisinde geçirdiğini ve bu nedenle ülkenin birçok alanda gelişim gösteremediğini kaydeden Ünal, Türkiye'nin Afgan halkının ihtiyaçlarını dikkate alarak yardım faaliyetlerinin Afganistan'ın barış, istikrar ve refahına katkı sağlayacak şekilde planlandığını belirtti.
Ünal, Türkiye'nin Afganistan'da en yoğun şekilde faaliyette bulunan ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekerek TİKA, Türk Kızılay, AFAD, Türkiye Maarif Vakfının Afganistan'da takdirle izlenen çalışmalarından gurur duyduğunu belirtti.
Son Dakika › Güncel › Türkiye, Afganistan'da İyilik Trenleri ile Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Tekirdağ'da Sosyal Bilimler Lisesi ve Ebru Naim Fen Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada öne çıkan projeyle, kağıt israfını en aza indirerek daha sürdürülebilir bir okul ortamı oluşturmayı hedefliyor. Proje, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkelerine odaklanıyor ve İstanbul Avrupa Bölge üçüncülüğü ödülünü kazanmıştır. Mobil uygulama sayesinde pansiyonda yılda 6 bin kağıt israfı neredeyse sıfıra indirilmektedir.
Xiaomi, HyperOS için yayınlayacağı yeni güncelleme ile YouTube arka planda oynatma özelliğini kaldıracak. Kullanıcılar artık YouTube Premium aboneliği gerekecek. MIUI 14 kullanıcıları ise özelliğe erişmeye devam edecek.
Migros, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir binanın cephesinde gerçekleştirdiği projeksiyon gösterisiyle dikkatleri üzerine çekti. Migros Uygulaması Apartmanı adı verilen bu etkinlikte, binanın dış cephesine yansıtılan projeksiyonlarla Migros'un çeşitli dijital hizmetleri vurgulandı. Sokaktan geçenler, bu etkileyici görsel şölenle Migros'un dijital dünyasına adeta bir pencere açtı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yıl önce kaybolan ve 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada Adana Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kararını açıkladı. Büyükbaba H. Yağal'a 45 yıl hapis cezası verilirken, diğer sanıklar beraat etti.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Kaynarca ilçesindeki mobilya üretim tesislerini gezdi. SUBÜ Kariyer ve İş Dünyası Topluluğu tarafından düzenlenen teknik gezi kapsamında öğrencilere iş yeri uygulaması ve staj imkanları hakkında bilgi verildi. Öğrenciler ayrıca çeşitli firmaların mobilya üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.
Eskişehir Valiliği tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında okul çevrelerini güvene almak için çalışmalar sürüyor. Ailelerin çocuklarını, huzur ve güven ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri, bağımlılık yapan maddelerin zararlarından korunabilmeleri, bölücü-yıkıcı örgütlerin okullar etrafında öğrencileri etkileyecek zararlı girişimlerde bulunmalarının önüne geçilmesi ve vatandaşların gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilmelerini temin etmek maksadıyla Eskişehir Valiliği konuyla ilgili çalışma başlattı.
Yomra ilçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, bir grup Yomralı kadın ile bir araya gelerek 5 yılda yapılan önemli işleri anlattı.
Şırnak Valiliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Gabar Dağı bölgesini 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti. Vatandaşların bu bölgelere girmemeleri önem taşıyor.
Güvenlik araştırmacıları, Tesla şarj istasyonlarında kurulan sahte WiFi ağları kullanarak Tesla sahiplerinin oturum açma bilgilerini çalmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdi. Hackerlar, sahip oldukları bilgilerle gerçek Tesla uygulamasına giriş yaparak, aracın yerini takip edebiliyor ve daha sonra çalabiliyorlar. Bu durum, Tesla ve diğer elektrikli araç üreticileri için araç güvenliğini artırmak adına önemli adımlar atılması gerektiğini gösteriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?