Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde Yerel Yönetimlerin Rolü Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde Yerel Yönetimlerin Rolü Vurgulandı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde yerel yönetimlerin demokrasi ve iyi yönetişimdeki önemini vurguladı. Zirvede, Türk-Alman kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi ve küresel sorunlara karşı ortak çözümler arandı.

09.04.2025 14:01  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Städtetag) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye- Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'ne katıldı. Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin paylaşıldığı toplantıda Ünlüce, "Demokrasi sadece siyasetin konusu değil, yerel yönetimin de bir parçası" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirveye Almanya Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa, Türkiye, AGİT ve Avrupa Konseyi Direktörü Büyükelçi Michael Reiffenstuel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, Alman Şehirler Birliği Başkan Yardımcısı, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ile TBB Başkan Vekili, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Türkiye ve Almanya'dan pek çok belediye başkanı katılım sağladı.

Küresel sorunlara karşı ortak çözüm yolları arandı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın açılış konuşmasını yaptığı zirve, "Demokrasi ve Özgürlüklerin Güçlü Dinamikleri Olarak Şehirler" başlıklı oturumla devam etti. Oturumda, yerel yönetimlerin şeffaflık, katılımcılık ve iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda daha kapsayıcı ve hesap verebilir şehirler inşa etme potansiyeli ele alınırken, küresel sorunlara karşı ortak çözüm yolları arandı.

"Umuyorum ki bir sonraki buluşmada, Sayın Ekrem İmamoğlu da aramızda olur"

TBB Encümen Üyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin panelist olarak katıldığı ikinci oturumda ise Türk-Alman kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler ve öneriler paylaşıldı. Başkan Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bu toplantının ilk başından beri yapılmasını desteklediğini ifade ederek, "Umuyorum ki bir sonraki buluşmada, Sayın Ekrem İmamoğlu da aramızda olur. Demokrasi olmadan bir şehrin, dünyanın hiçbir sorunu ile mücadele edemeyiz. Dostluğun, diyaloğun devam etmesi, dünyayı bekleyen küresel sorunlar için ve demokrasinin gelişmesi için çok önemli. Demokrasi sadece siyasetin konusu değil, yerel yönetimin de bir parçası" dedi.

Toplantıda emeği geçenlere teşekkür eden Ünlüce, "Türkiye ile Almanya'nın ilişkileri orada yaşayan vatandaşlarımız nedeniyle de çok önemli. Bu iş birliğinin artarak sürmesini talep ediyoruz ve destekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Ayşe Ünlüce, Demokrasi, Eskişehir, Politika, Almanya, Türkiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde Yerel Yönetimlerin Rolü Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA’dan radikal karar Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda
Hindistan’da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın
İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
Ronaldinho’dan ’’Sana en çok benzeyen futbolcu kim’’ sorusuna bomba yanıt Ronaldinho'dan ''Sana en çok benzeyen futbolcu kim?'' sorusuna bomba yanıt
ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da bir araya geliyor ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor
Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular

14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
12:59 Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında
12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
19:01 Bu takım şampiyonluğa oynuyor Paralarını alamayan futbolcular bakın ne yaptı Bu takım şampiyonluğa oynuyor! Paralarını alamayan futbolcular bakın ne yaptı
18:48 Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
18:24 ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da bir araya geliyor ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor
18:15 Ronaldinho’dan ’’Sana en çok benzeyen futbolcu kim’’ sorusuna bomba yanıt Ronaldinho'dan ''Sana en çok benzeyen futbolcu kim?'' sorusuna bomba yanıt
18:06 Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
17:56 İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava
17:50 Hindistan’da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın
17:49 FIFA’dan radikal karar Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 14:42:59. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde Yerel Yönetimlerin Rolü Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement