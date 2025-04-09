Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde Yerel Yönetimlerin Rolü Vurgulandı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Städtetag) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye- Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'ne katıldı. Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin paylaşıldığı toplantıda Ünlüce, "Demokrasi sadece siyasetin konusu değil, yerel yönetimin de bir parçası" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirveye Almanya Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa, Türkiye, AGİT ve Avrupa Konseyi Direktörü Büyükelçi Michael Reiffenstuel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, Alman Şehirler Birliği Başkan Yardımcısı, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ile TBB Başkan Vekili, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Türkiye ve Almanya'dan pek çok belediye başkanı katılım sağladı.

Küresel sorunlara karşı ortak çözüm yolları arandı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın açılış konuşmasını yaptığı zirve, "Demokrasi ve Özgürlüklerin Güçlü Dinamikleri Olarak Şehirler" başlıklı oturumla devam etti. Oturumda, yerel yönetimlerin şeffaflık, katılımcılık ve iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda daha kapsayıcı ve hesap verebilir şehirler inşa etme potansiyeli ele alınırken, küresel sorunlara karşı ortak çözüm yolları arandı.

"Umuyorum ki bir sonraki buluşmada, Sayın Ekrem İmamoğlu da aramızda olur"

TBB Encümen Üyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin panelist olarak katıldığı ikinci oturumda ise Türk-Alman kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler ve öneriler paylaşıldı. Başkan Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bu toplantının ilk başından beri yapılmasını desteklediğini ifade ederek, "Umuyorum ki bir sonraki buluşmada, Sayın Ekrem İmamoğlu da aramızda olur. Demokrasi olmadan bir şehrin, dünyanın hiçbir sorunu ile mücadele edemeyiz. Dostluğun, diyaloğun devam etmesi, dünyayı bekleyen küresel sorunlar için ve demokrasinin gelişmesi için çok önemli. Demokrasi sadece siyasetin konusu değil, yerel yönetimin de bir parçası" dedi.

Toplantıda emeği geçenlere teşekkür eden Ünlüce, "Türkiye ile Almanya'nın ilişkileri orada yaşayan vatandaşlarımız nedeniyle de çok önemli. Bu iş birliğinin artarak sürmesini talep ediyoruz ve destekliyoruz" diye konuştu.