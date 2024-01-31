Türkiye-Avusturya Dostluk Anlaşması\'nın 100. yılı Viyana\'da kutlandı

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Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde, 28 Ocak 1924'te Türkiye ve Avusturya arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılı, Avusturya Kadın, Aile, Basın ve Uyum Bakanı Susanne Raab'ın katılımıyla düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demir, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Levent Eler'in yanı sıra çok sayıda diplomat, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Uyum Bakanı Susanne Raab, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok yönlülüğüne ve tarihi bağlarına değindi.

"Türkler, sosyal yaşamın aktif ögesi"

Raab, çok sayıda Türk kökenli bireyin Avusturya'da yeni bir hayat inşa ettiğini belirterek, "(Türkler) Avusturya'nın kültür, ekonomi ve sosyal yaşamın aktif parçaları oldular." dedi.

Avusturya'da her 10 göçmenden birini Türkiye kökenli bireylerin oluşturduğuna işaret eden Raab, "Türk kökenli göçmenlerin birçok iş alanında ve hayatın birçok alanında ortaya koydukları mükemmel performansları görüyoruz." şeklinde konuştu.

Raab, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin son dönemdeki üst düzey ziyaretlerle iyi bir seviyeye ulaştığını, ileride de karşılıklı diyalog ve işbirliğinin en üst seviyede güçlenerek sürmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da 28 Ocak 1924'te imzalanan anlaşma ile iki ülke arasındaki dostluğun temellerinin atıldığını belirtti.

"Dostluğun daha da geliştirilmesi için büyük çaba harcıyoruz"

Ceyhun, dostluk anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir düzeye taşındığını kaydederek, "Dostluğun daha da geliştirilmesi için büyük çaba harcıyoruz. En önemlisi ise halklarımız arasındaki bağların her geçen gün güçlenmesidir." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde uzun bir süredir dostluğun belirleyici olduğunu vurgulayan Ceyhun, Birinci Dünya Savaşı'nda Avusturyalı ve Türk askerlerin Çanakkale ve Galiçya cephelerinde omuz omuza çarpıştıklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davetiyle Nazi tehdidinden kaçan çok sayıda akademisyen, mimar, sanatçı ve hukukçunun Türkiye'ye gittiğini hatırlattı.

Ceyhun, iki ülkenin birçok alanda ortak çıkarları bulunduğuna ve sayısız imkana sahip olduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in en üst düzeyde oluşturduğu anlayış doğrultusunda ikili ilişkilerimizdeki olumlu ivmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in 10 Ekim 2023'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin tarihi önemine işaret eden Ceyhun, Avusturya tarafından Türkiye'ye 22 yıl sonra gerçekleştirilen bu ziyareti ikili ilişkiler açısından önemli bir kilometre taşı olarak gördüklerini ifade etti.

Resepsiyonda piyano resitalinin ardından Türk mutfağından lezzetler davetlilere ikram edildi.