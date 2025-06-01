Türkiye Ay'a İki Rover Göndermeyi Hedefliyor

6 Nisan 1920

1- Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olmayı hedefliyor

ODTÜ ROMER araştırmacıları tarafından geliştirilecek "CHERI" isimli iki keşif aracı, Çin'in Chang'e-8 misyonu kapsamında 2028'de Ay'ın güney kutbuna iniş gerçekleştirerek zorlu yüzey koşullarında yapay zeka desteğiyle yüzeyin üç boyutlu haritalandırmasını yapacak

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Ersin Söken:

"Şu anda Ay'a rover gönderebilen 5 ülke var. Biz bu görevi başarıyla gerçekleştirerek 6'ncı ülke olmayı ve aynı anda iki roverı birden Ay'ın yüzeyinde işleten ilk ülke olmayı hedefliyoruz"

Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil:

"Bu proje sayesinde 2028'de Ay yüzeyinde Türkiye'nin varlığını gerçekleştireceğiz"

(Buğrahan Ayhan-Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tapuda işlemler dijital dönüşümle saniyelere inecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli:

"3 Boyutlu Şehir Modelleri Projemizle tapu kayıt bilgileri ve kadastro verilerini sisteme entegre edip şehirlerin tüm yapı envanterinin dijital ikizini altyapısıyla birlikte oluşturmuş olacağız"

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Diyanetten "Bayram namazı öncesi kesilen kurbanlar geçersizdir" uyarısı

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt:

"Vekalet verenlerin vekili konumunda olan kurum ve kişiler, müvekkilinin hassasiyetine riayet etmeli. Vekalet verenler normalde kurbanını Kurban Bayramı'nda, namaz sonrasında kesecekti. Bu yüzden vekalet alan kurumlar da aynı hassasiyete riayet etmeli"

"Kurban kesim organizasyonunu yapamayacak ve imkanları kısıtlı olanlar değil, güven telkin eden, becerikli kurum ve kuruluşlar tercih edilmelidir"

(Fırat Taşdemir/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçecek

Seçimlerin ardından 10. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor

(Kemal Karadağ/TBMM)

5- Şarkıcılara ve çalgıcılara mesleki belge yolu açıldı

MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan:

"Önümüz yaz, düğünler başladı. Artık düğünlerde belgeli çalgıcıların, şarkıcıların görev yapması istenmeyen bazı durumları engelleyebilir"

"Her meslekte bir standart olması gerekiyor. Herkes bir şey yaptığını söylüyor ama bunun standardını oluşturmak önemli. Yani bir insan nasıl şarkıcı, çalgıcı ve koro şefi olacak? Bu doğrultuda ulusal standartları ve yeterlilikleri yayımladık, yürürlüğe girdi"

(Sefa Bilgitekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Yaz sezonu ve bayram tatili öncesi çadır ve karavan kamplarına ilgi artıyor

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu:

"Hem sıfır karavan satışlarında hem de kiralama hizmetlerinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. 2025 sezonuna sektörün, güçlü bir talep artışıyla girmesini bekliyoruz"

Çadır kampı işletme müdürü Uğur Burhan:

"Bayram tatilinin kısa olmasına ve okulların henüz kapanmamasına rağmen gösterilen yoğun ilgiden memnunuz"

(Mehmet Can Toptaş-Mertkan Oruç/Ankara)

7- Çiğ süt üreticisine 5 yılda 19,1 milyar lira destek sağlandı

Çiğ süt üreticilerine geçen yıl 5 milyar 517 milyon 772 bin lira destekleme ödemesi yapıldı

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

8- Emtia piyasalarında tarife belirsizlikleri ve zayıf veriler baskı oluşturdu

Emtia fiyatlarında tamamlanan haftada değerli metallerin tümü değer kaybederken ons bazında fiyatlar, platinde yüzde 3,5, altında yüzde 2, paladyumda yüzde 2,4 ve gümüşte yüzde 1,5 azaldı

OPEC+, pazar payını yeniden kazanmak ve aşırı üretimde bulunan ülkeleri cezalandırmak amacıyla temmuz ayında günlük 411 bin varillik üretim artışıyla petrol üretimini arttırmaya devam etme kararı aldı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

9- Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi finalinde 2 kez forma giyen ilk milli futbolcu oldu

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, PSG karşısındaki final maçında ilk 11'de sahaya çıkarken 2. finalinde de kupayı kaldırma başarısı gösteremedi

Bu sezonun ardından 7 milli ve 3 Türk kökenli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselen takımın kadrosunda yer aldı

(Fatih Erel/Münih)

10- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışını Raphinha ve Guirassy zirvede tamamladı

Çeyrek finalde elenen Borussia Dortmund'dan Guirassy ve yarı finalde organizasyona veda eden Barcelona'da Raphinha, gol krallığı yarışında 13'er golle zirvede yer aldı

Finalde mücadele eden Inter'de Lautaro Martinez 9, PSG'de Ousmane Dembele ise 8 golle sezonu kapattı

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, organizasyonu bu sezon 4 golle tamamladı

(Fatih Erel/Münih)

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