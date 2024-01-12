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Türkiye, Azerbaycan'a ormancılık eğitim merkezi ve fidanlık tesisi için 250 milyon TL hibe sağlayacak - Son Dakika
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Türkiye, Azerbaycan'a ormancılık eğitim merkezi ve fidanlık tesisi için 250 milyon TL hibe sağlayacak

Türkiye, Azerbaycan'a 'Türkiye- Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi' projesi kapsamında 250 milyon TL'ye kadar hibe sağlayacak. Hibe anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi ve projenin yapım işlerini yürütecek müteahhitlik firması, Türk menşeili veya Türk ortaklığı firmaları arasında gerçekleştirilecek ihale süreci ile belirlenecek.

Türkiye, Azerbaycan\'a ormancılık eğitim merkezi ve fidanlık tesisi için 250 milyon TL hibe sağlayacak
12.01.2024 - 01:54,
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RESMİ Gazete'de yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre; Türkiye, Azerbaycan'a ormancılık eğitim merkezi ve fidanlık tesisi inşası için 250 milyon TL hibe sağlayacak.

Ankara'da 25 Aralık 2023 tarihinde imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşması'nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Türkiye, Azerbaycan'a 'Türkiye- Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi' projesi kapsamında 250 milyon TL'ye kadar hibe sağlayacak. Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanlığı, Azerbaycan adına Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre; Türkiye tarafından sağlanan hibe, projenin finansmanında kullanılacak. Proje maliyetinin 250 milyon TL'den az olması halinde ise Azerbaycan kalan bakiye üzerinde hak iddia etmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren hibe anlaşması altında finanse edilecek projeye ait yapım işlerini yürütecek müteahhitlik firması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan benzer işlerin ihalelerinde yeterlilik alabilen Türk menşeili veya en az yüzde 51 hissesi Türk firmasına ait olan Azerbaycan-Türk ortaklığı firmaları arasında 4734 ve 4735 sayılı kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilecek ihale süreci ile belirlenecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Türkiye, Azerbaycan'a ormancılık eğitim merkezi ve fidanlık tesisi için 250 milyon TL hibe sağlayacak - Son Dakika
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