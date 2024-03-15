- Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı Bakü'de başladı
BAKÜ - Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 9. Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.
Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı Bakü'de başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili üçlü toplantı kapsamında bir araya geldi. Gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıda, üçlü iş birliğinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi ve son dönemde yaşanan bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Üçlü toplantının ardından basın açıklaması gerçekleştirilecek.
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Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişim bölümü öğrencilerine, Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Atatürk Devlet Hastanesi Eğitim Birimi koordinasyonunda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven tarafından çocuk sağlığı ve hastalıkları ile aşılama takvimi ile ilgili eğitim verildi. Eğitimde, çocukların sağlıklı büyüme gelişmelerinin önemi vurgulanırken, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve çocuklarda acil durumlar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan 2 arkadaş, hakim karşısına çıktı. Sanıklardan biri, evinde sakladığı uyuşturucu maddenin yerini tarif ederek itiraf etti. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye geldi. Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Selahattin Bey'in bir konusu olduğunu ve spekülasyon yapmamalarını istedi.
İstanbul Küçükçekmece'de maskeli silahlı 2 soyguncu, kuyumcu dükkanına girerek kuyumcu sahibini etkisiz hale getirdi ve 250 bin TL değerinde altınla kaçtı. Polis tarafından yakalanan 2 soyguncu kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nda yapılan altın alımında usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Bankanın internet üzerinden yapılan altın alımında gramında 210 lira, kilogram fiyatında ise 210 bin lira zarar oluştuğu belirtildi. Akay, bu işlemleri kimlerin tasarladığını, kimlerin önceden haber alarak yapmış olduğunu ve işlem yapılan tüzel müşterilerin kimler olduğunu sordu. Ayrıca, Ziraat Bankası yöneticilerinin bu işlemlere dahil olup olmadığı ve zararın tazminat sürecinin başlatılıp başlatılmadığı da merak ediliyor.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı maçta çıkan saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Kurul, Elazığspor'a toplam 49 bin lira para cezası verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Büyükkılıç, programda birliğin ve beraberliğin bereketini vurgulayarak, şehitleri rahmetle anarak, toprakları korumakla mükellef olduklarını belirtti. Programa, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ve ilçe sakinleri de katıldı. Ayrıca, Başkan Büyükkılıç, İncesu ilçesinde de seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, vatandaşlar ile iftar programında buluştu ve Ramazan çadırını ziyaret etti.
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