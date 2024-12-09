Türkiye-Azerbaycan Kültür Toplantısı Bakü'de - Son Dakika
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Türkiye-Azerbaycan Kültür Toplantısı Bakü'de

Türkiye-Azerbaycan Kültür Toplantısı Bakü\'de

Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. toplantısı Bakü'de yapıldı, işbirliği protokolü imzalandı.

09.12.2024 16:46
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. toplantısı düzenlendi.

Azerbaycan Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Ferit Caferov'un başkanlığındaki Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu, Bakü'de toplandı.

Toplantıda, kültürel miras, somut olmayan kültürel miras, sinema ve diğer görsel-işitsel alanlar, müzecilik, kitap endüstrisi, tiyatro, kültürel ve yaratıcı endüstriler alanlarında fikir alışverişinde bulunuldu, işbirliği olasılıkları müzakere edildi.

Mumcu ve Caferov, toplantı sonunda, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi ve işbirliğinin daha da genişletilmesine ilişkin hususların yer aldığı Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. Toplantısı Protokolü'ne imza attı.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Gözde Şahin de katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Muhittin Macit, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç da toplantıda hazır bulundu.

Kaynak: AA

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