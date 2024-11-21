Türkiye-Azerbaycan Tatbikatı Eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye- Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'ndaki eğitimlere ilişkin fotoğrafları paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024 kapsamında, Aksaz'da 'Gemi Zapt ve Müsadere' eğitimleri icra edildi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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