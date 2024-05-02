Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile Türk dünyasındaki ortak üniversite sayısı üçe çıkacak

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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, yeni eğitim döneminde faaliyete geçecek Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi ile Türkiye'nin Türk dünyasındaki ortak üniversite sayısının üçe çıkacağını söyleyerek, "Ülkeler arasında sadece ekonomik düzeyde bir diyalog sürdürülebilir değil. Eğitimle, turizmle, kültürle, ortak tarih ve coğrafya bilinciyle desteklenmesi lazım." dedi.

Özer, 6. Kültürler Arası Diyalog Forumu'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da Bakü Yunus Erme Enstitüsünü ve Bakü'deki Türk eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Bakü Yunus Erme Enstitüsünde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Özer, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarında öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Okulda sınıfları gezen Özer'e öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Özer, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeş ülke Azerbaycan'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için elinden gelen tüm çabayı sarf ettiğini belirten Özer, Türkiye'nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda çok önemli dönüşüm gerçekleştirdiğine işaret etti.

Özer, "Türkiye'nin her alandaki deneyimlerini Türk devletleriyle, özellikle de 'bir millet, iki devlet' şiarıyla ilişkilerimizi her geçen gün güçlendirdiğimiz Azerbaycan'la paylaşmaktan ve bunun yansımalarını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkinin kapsamlı ve dinamik şekilde devam ettiğini vurgulayan Özer, "Bizler de TBMM üyeleri olarak, özellikle parlamentolar arası komisyonlarla işbirliğimizi geliştirerek bu sürece destek vermek için buradayız. İnşallah Türk devletleri senkron bir şekilde davranan, tepkilerini birlikte ortaya koyan ve aynı zamanda ekonomik olarak da sürekli birbirini besleyen tek vücut olarak çok daha güçlü olur." ifadelerini kullandı.

Özer, yeni eğitim döneminde faaliyete geçecek Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine de değinerek, "Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin kurulması ile Türk dünyasındaki ortak üniversite sayımızı üçe çıkartmış olacağız. Ülkeler arasında sadece ekonomik düzeyde bir diyalog sürdürülebilir değil. Eğitimle, turizmle, kültürle, ortak tarih ve coğrafya bilinciyle desteklenmesi lazım." diye konuştu.

Özer'e, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz de eşlik etti.