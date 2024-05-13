Türkiye BM Daimi Temsilcisi: Filistin BM'ye tam üye olmayı hak ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye BM Daimi Temsilcisi: Filistin BM'ye tam üye olmayı hak ediyor

Türkiye BM Daimi Temsilcisi: Filistin BM\'ye tam üye olmayı hak ediyor

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistin'in BM'ye tam üye olmayı ve uluslararası toplumun eşit üyesi olarak muamele görmeyi hak ettiğini belirtti. Yıldız, Filistin'in BM üyeliği için yapılan oylamada çoğunluğun tam üyeliği desteklediğini ve bu adımın Filistinlilerin egemenlik ve bağımsızlık hedeflerine ulaşmalarını sağlayacağını vurguladı. Ayrıca Yıldız, Gazze'deki vahşetin sonlanması ve iki devletli çözümün sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti.

13.05.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, " Filistin, BM'ye tam üye olmayı ve uluslararası toplumun eşit üyesi olarak muamele görmeyi hak ediyor." dedi.

Yıldız, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen acil özel oturumda konuştu.

BM Genel Kurulu'nda 10 Mayıs'ta Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi talep edilen kararın 143 "evet" oyuyla kabul edilmesinin uluslararası toplumun ortak tutumunu ortaya koyduğunu ifade eden Yıldız, Türkiye'nin bu tarihi karara ortak sunuculuk yapmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

"Önemli bir mihenk taşı"

Büyükelçi Yıldız, "Kararın kabulü, sadece Filistin'in devlet kurma yolunda önemli bir mihenk taşı temsil etmiyor. Aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun sesi arasındaki artan farklılığı ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Gazze ve Batı Şeria'da durumun ciddiyetini koruduğuna işaret eden Yıldız, "Filistin halkı, uluslararası hukuka hiçbir şekilde saygı duyulmadan, vicdansızca hedef alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Refah'ta artan gerginliğin çok endişe verici olduğuna dikkati çekerek, Gazze'de bulunan toplu mezarların da durumun ciddiyetini gösterdiğini söyledi.

Gazze'de insani yardım operasyonlarının bel kemiği olan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) siyasi ve fiziksel saldırı altında olduğunu belirten Yıldız, Gazze halkının korkunç derecede açlık çektiğini, UNRWA'ya yönelik saldırıların acıları artıracağını ve tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracağını ifade etti.

Büyükelçi Yıldız, "Bu benzeri görülmemiş insani trajediye rağmen insan eliyle oluşturulan kıtlığı ve akan kanı durduramamak bir felaket ve utanç verici." dedi.

Uluslararası toplumun taleplerinin en başından beri belli olduğunu kaydeden Yıldız, bunları acil ateşkes, engelsiz insani yardım ve zorla yerinden edilmenin sonlandırılması olarak sıraladı.

Yıldız, BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes talep edilen kararlarının uygulanmadığına dikkati çekerek, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarının da ihlal edildiğini dile getirdi.

"BM Şartı'nın en ağır ihlalleri gözümüzün önünde gerçekleşiyor"

"BM Şartı'nın en ağır ihlalleri Gazze'de, gözümüzün önünde gerçekleşiyor." diyen Yıldız, buna BM ve BM Şartı'na yönelik hakaretlerin eşlik ettiğini kaydetti.

Uluslararası toplumun bu hukuksuzluk ve cezasız kalma durumunu sonlandırma görevi olduğunun altını çizen Yıldız, "BM Güvenlik Konseyi'ne, ateşkesle başlayarak, acil adım atma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Yıldız, Gazze'deki vahşetin hemen sonlanması gerektiğini ve tekrarlanmaması için sürdürülebilir, iki devletli çözümün şart olduğunu söyledi.

"Filistin, BM'ye tam üye olmayı ve uluslararası toplumun eşit üyesi olarak muamele görmeyi hak ediyor"

Türkiye'nin Filistin'in BM'ye tam üyeliğini desteklediğini kaydeden Yıldız, bu adımın Filistinlilerin egemenlik ve bağımsızlık hedeflerine ulaşmalarını sağlayacağını ve iki devletli çözüme ivme kazandıracağını söyledi.

Yıldız, "Filistin, BM'ye tam üye olmayı ve uluslararası toplumun eşit üyesi olarak muamele görmeyi hak ediyor." dedi.

İki devletli çözüm vizyonunun daha fazla ertelenmemesi gerektiğini ifade eden Yıldız, BM Genel Kurulu'ndaki kararla üyelerin çoğunun Filistin'in BM üyeliği için kriterleri yerine getirdiğini kabul ettiğini, BM Güvenlik Konseyi'nin de çoğunluğunun zaten tam üyeliği desteklediğini gösterdiğini anımsattı.

Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'ne iki devletli çözüm temelinde siyasi çözüm yolunda somut adım atma çağrısında bulunarak, Filistin delegasyonunun BM Genel Kurulu toplantılarına katılma hakkı kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye BM Daimi Temsilcisi: Filistin BM'ye tam üye olmayı hak ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:01 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
17:49 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:28:37. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye BM Daimi Temsilcisi: Filistin BM'ye tam üye olmayı hak ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement