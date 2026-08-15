Türkiye, buğday hasadında rekor kırdı - Son Dakika
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Türkiye, buğday hasadında rekor kırdı

Türkiye, buğday hasadında rekor kırdı
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Bakan Yumaklı, bu yıl 140 milyon ton buğday ve arpa hasadı beklediklerini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, arpa ve buğday hasadının büyük oranda tamamlandığını ve sezonu 140 milyon tonluk bir üretimle kapatacaklarını belirterek, "Bu da bütün zamanların rekoru" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'te AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Eflani ilçesi Esencik köyü mevkiindeki buğday hasat törenine katıldı. Bakan Yumaklı, ilk olarak burada biçerdövere binerek, buğday hasadı yaptı. Törene, Karabük Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Kaymakamı ve Eflani Kaymakam Vekili Hayrettin Baskın, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ve bakanlık yetkilileri katıldı.

ARPA VE BUĞDAY HASADI HEMEN HEMEN TAMAMLANMIŞ DURUMDA

Törende konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin son 66 yılın en iyi yağışını aldığına dikkat çekerek, "Geçen yılın kuraklığını dikkate aldığımızda gerçekten ülkemiz tarımı için son derece bereketli ve verimli geçti. Tabii ülkemizin farklı yörelerinde hasat halihazırda devam ediyor ancak bir oran vermem gerekirse yüzde 93 oranında arpa ve buğday hasadı hemen hemen tamamlanmış durumdadır. Tabii ilk başta şunu söyledik; hasat döneminin başında dedik ki, 'Biz bu sene çok iyi bir hasat dönemi, çok iyi bir verim bekliyoruz.' Hatta hemen hemen bütün zamanların da rekorunu inşallah kıracağız diye söyledik. Bu beklentimizde gelen rakamlarla birlikte haklı olduğumuzu gördük. Allah nasip ederse hasat döneminin sezonunu 140 milyon tonluk bir üretimle kapatmış olacağız. Bu da bütün zamanların rekoru. Biz ülke olarak, buğdayın ana vatanı olan bir ülke olarak, bu iki stratejik ürünün de yetiştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili muhtelif çalışmalar yapıyoruz. Hem iklim değişikliği hem de farklı unsurların bize getirmiş olduğu bütün etkilerden arınmak üzere, tohum geliştirme başta olmak üzere, hasat metotları, üretim metotlarıyla ilgili çalışmalarımıza bakanlık olarak devam ediyoruz. Amacımız verimimizi artırmak, üretimimizi artırmak. Bu noktada en büyük gücümüz elbette üreticilerimiz. Ben buradan toprakta eli ve emeği olan bütün üreticilerimize canigönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 11,5 MİLYON TON ÜRÜN ALDI'

Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin 11,5 milyon ton ürün aldığını açıklayarak şunları söyledi:

"Hububatı özellikle inşallah hem ürün geliştirme hem de verimlilik açısından geliştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi olarak, hasat döneminin başından itibaren hem açıklamış olduğumuz fiyatlar itibarıyla hem de gelecek olan tahmini üretimle beraber şunu söyledik. Hiçbir üreticimizin, hiçbir çiftçimizin elinde alınmadık bir gram ürün bırakmayacağız, bunu da gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla söylüyorum; Toprak Mahsulleri Ofisi 11,5 milyon ton ürün aldı. Sezona başlarken 600 noktada alım noktaları oluşturduğumuzu ve buradan üreticilerimizin ürünlerini alacağımızı ve onların da emeklerini en hızlı sürede ödeyeceğimizi söylemiştik. Bizler üreticinin ve üretenin her zaman yanında olduğumuzu söylüyoruz. Bunu sadece sözle değil, yapmış olduğumuz eylemlerimizle de gösteriyoruz. Dolayısıyla hala bu ülkenin bu manadaki gücünün farkında olmayanların dezenformasyonlarını bu ülkenin üreticisine hakaret olarak kabul ediyoruz. Hep söyledik, hep yaptık bundan sonra da böyle olacak. Bu ülkenin her alanda olduğu gibi tarımsal üretim alanındaki gücünü de bir gram faydası olmayanların dezenformasyonlarıyla perdeleme çabalarını da buradan kabul etmediğimi tekrar ifade etmek istiyorum."

BAKAN YUMAKLI ANIZ YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Yumaklı, hasat dönemi sonunda anız yangınlarına da dikkat çekerek, "Ben elbette hasat döneminin sonuna doğru başka bir tehlikeye de dikkat çekmek istiyorum. Şöyle bir baktığımızda etrafımıza bizde, ülkemizde üretim alanları, ekim alanları, orman alanlarıyla iç içe. Özellikle hasat döneminin bitmesiyle beraber, aslında bunu arkadaşlarımızın ifade etmiş olmasına rağmen maalesef anız yakma olaylarına kısmen de olsa rastlıyoruz. Bu konuda büyük aşama kaydettik, onu söyleyeyim. Ancak hala devam ediyor. Anızı yaktığınız zaman oradaki, o toprakta yaşayan, gördüğünüz ya da göremediğiniz her şeyi de yakmış oluyorsunuz. Bunun bir sonraki sene yapacağınız ekim faaliyetine hiçbir faydası olmadığı gibi, oradaki börtü böceğin de tabiri caizse hayatını sona erdirerek başka bir felakete yol açmış oluyorsunuz. İşin bir noktası böyle, diğer noktası da ormanlık alanlarla iç içe olan yerlerde anız yakımı mutlaka ama mutlaka orman alanlarına sirayet ediyor. Geçtiğimiz sene Karabük, Eflani ve Kastamonu'nun bir bölümü tarihinin en ağır yangınlarını yaşadı. Orası da orman alanı değildi, orman dışı alandı. Anız değildi, başka bir sebepti ama benzerlik olarak bir şey fark etmiyor. Dolayısıyla ben buradan sizlerin nezdinde Türkiye'nin her tarafındaki üreticilerimize özellikle istirham ediyorum; lütfen anız yakmayın. Hasat devam ediyor. Bu konuda hakikaten çok büyük ilerleme katettik. Hasat yapılırken çıkabilecek herhangi bir kıvılcıma anında müdahale etmek üzere işte su depolarıyla beraber gittiler üreticilerimiz. Bu noktada da müteşekkirim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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