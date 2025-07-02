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Türkiye-Çin Medya Forumu Düzenlendi

Türkiye-Çin Medya Forumu Düzenlendi
02.07.2025 15:06
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Forumda, stratejik medya işbirliği ve kültürel ihracat fırsatları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılan Türkiye-Çin Medya Forumu'nun "Yeni Küresel İletişim Mimarisinde Stratejik Ortaklık: Türkiye-Çin" başlıklı oturumunda, medyada stratejik işbirliği fırsatları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının konferans salonunda "Türkiye-Çin Medya Forumu" düzenlendi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yeni Küresel İletişim Mimarisinde Stratejik Ortaklık: Türkiye-Çin" başlıklı oturuma, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay, Pekin Dil Kültür Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü Dr. Şou Huişıng, Pekin Hizmet Ticareti Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Mıng Madelyn Song ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Pazarlama ve İletişim Dairesi Başkanı Vasfiye Gökçe İnce, konuşmacı olarak katıldı.

Pekin Dil Kültür Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü Şou, burada yaptığı konuşmada, Türk akademisyenlerin ve öğrencilerin Çin'e ilgisinin arttığını dile getirdi.

Şou, foruma katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek dünyanın kritik bir dönemden geçtiğini ve bu nedenle bölünmüş bir enformasyon ortamında iki ülke arasındaki ortaklığın önem kazandığını vurguladı.

Türkiye'nin komşu ülkelere yardım etmesi ve Çin'in kalkınmasına verdiği desteğin büyük önem taşıdığını kaydeden Şou, küresel olarak yeni bir iletişim düzenine ihtiyaç duyulduğunu ve "anlatılarla köprüler oluşturulması" gerektiğini ifade etti.

Şou, iki ülkenin çabalarıyla bölgesel istikrar ve barış alanında büyük çalışmalar yapıldığına işaret ederek "medyanın hayati diplomatik bir rolü olduğunu, ortak değerleri ortaya koyduğunu, iyi niyeti inşa ettiğini ve stratejik ortaklıkta yumuşak bir altyapı olduğunu" dile getirdi.

Türkiye'nin dizi ihracatına övgü

Pekin Hizmet Ticareti Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Mıng da burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve Türklerle konuşmanın kendisi için "yeni bir dünyaya kapı araladığını" ifade etti.

Türkiye ve Çin'in kültürel ihracat alanında yurt dışında benzer tecrübeler edindiğini belirten Mıng, Türkiye'nin uzun metrajlı dizileriyle dünyada büyük üne eriştiğini belirtti.

Mıng, Türkiye'nin ABD'den sonra dünyada en çok televizyon dizisi ihraç eden 2'nci ülke konumunda yer aldığını dile getirerek Çin dizilerinin de farklı ülkelerdeki popülaritesine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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