Türkiye-Çin Teknoloji İşbirliği Ziyareti

CHENGDU, 11 Nisan (Xinhua) -- Teknopark İstanbul, Türkiye Teknoloji Transfer Merkezi (TTTC) ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen bilim, teknoloji ve inovasyon kurumları ile işletmelerinden temsilcilerin yer aldığı bir heyet, kısa süre önce Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'nun Qingyang ilçesini ziyaret etti.

Heyetin uzmanlığı, yapay zeka, gelişmiş imalat ve yarı iletkenler gibi ileri teknoloji sektörlerini kapsıyor. Qingyang Yeni Ekonomi ve Bilim-Teknoloji Bürosu ile Qingyang Ekonomik Kalkınma Bölgesi Yönetim Komitesi ile temaslarda bulunan heyet, saha ziyaretleri gerçekleştirdi ve teknolojik işbirliğine yönelik hedef odaklı eşleştirme görüşmeleri yaptı.

Saha incelemeleri ve derinlemesine temaslara odaklanan ziyaretin, Çin ile Türkiye'nin teknoloji sektörleri arasında iki yönlü işbirliği köprüsü kurduğu belirtildi. Etkinliğin ayrıca Qingyang'daki yerel işletmelerin pazarlarını genişletmesine ve siparişlerini artırmasına katkı sağladığı, "Chengdu ürünlerinin küreselleşmesi" stratejisinin uygulanması için yeni imkanlar sunduğu ifade edildi.

Heyet, ziyaret kapsamında Sichuan Jinyi Tiancheng Kültür Geliştirme A.Ş., Chengdu Ruilian Elektrik A.Ş. ve Ulusal Havacılık Endüstrisi İnovasyon Merkezi Sanayi Parkı'nı gezerek, Qingyang'ın kültürel yaratıcılık, ekipman imalatı, havacılık teknolojisi ve endüstriyel inovasyon ekosistemi alanlarındaki güçlü yönleri ve temel kazanımları hakkında incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çok sayıda anlaşma imzalanırken, somut sonuçlar elde edildi.

Türk heyeti, Qingyang'ın güçlü teknolojik inovasyon kapasitesi ile dinamik sanayi yapısından etkilendiklerini ifade etti. Ziyaret sırasında imzalanan satın alma anlaşmaları ve ortaya konan işbirliği niyetlerinin, iki tarafın sektörleri arasındaki yüksek tamamlayıcılığı ve geniş işbirliği potansiyelini ortaya koyuyor.

Temsilciler, Qingyang ile çok boyutlu temasları daha da derinleştirerek teknoloji Ar-Ge'si, pazar genişlemesi ve sermaye işbirliği gibi alanlarda daha yakın entegrasyon ve karşılıklı faydaya dayalı gelişimi teşvik etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Qingyang Yeni Ekonomi ve Bilim-Teknoloji Bürosu'ndan bir yetkili ise, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin bilim ve teknoloji inovasyon ekosistemiyle kapsamlı bağlantıları güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Yetkili, teknoloji, sermaye, insan kaynağı ve pazar alanlarında kaynak paylaşımı ile tamamlayıcı avantajların artırılacağını, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde teknoloji inovasyonu işbirliğinde yeni bir sayfa açılacağını ifade etti.