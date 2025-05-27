Türkiye'de 23 Yılda 4 Bin 75 Yeni Köprü İnşa Edildi - Son Dakika
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Türkiye'de 23 Yılda 4 Bin 75 Yeni Köprü İnşa Edildi

27.05.2025 13:35
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 23 yılda Türkiye'de 4.075 yeni köprü inşa edildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda 488 kilometrelik 4 bin 75 yeni köprü inşa ederek, köprü sayısını 10 bin 42'ye, toplam uzunluğu ise 799 kilometreye ulaştırdıklarını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin kara yolu ulaşım altyapısında kritik rol oynayan köprü projelerine ilişkin bilgi verdi.

Son 23 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer kaldırıldığını ve inşa edilen yapılarla ülkenin dört bir yanının yeniden birbirine bağlandığını belirten Uraloğlu, "2002'de Türkiye'de sadece 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 köprü bulunuyordu. Son 23 yılda 488 kilometre uzunluğunda 4 bin 75 yeni köprü inşa ederek, köprü sayısını 10 bin 42'ye, toplam uzunluğu ise 799 kilometreye ulaştırdık. Eğer bu köprüler art arda sıralansaydı turizmin başkenti Antalya'dan neredeyse İpsala Sınır Kapısı'na yani Yunanistan'a kadar kesintisiz ulaşım sağlanabilirdi." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, köprülerle vadileri, nehirleri aştıklarına, şehirleri birleştirdiklerine dikkati çekerek, Türkiye'nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı.

Dünyada ilkleri başardıklarına işaret eden Uraloğlu, "Uluslararası arenada ödüller aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en geniş ana açıklığa sahip asma köprüsü olarak tarihe geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü konumunda." değerlendirmesinde bulundu.

– Mühendislikte ve miras korumada ilkler

Uraloğlu, Elazığ'daki Kömürhan Köprüsü'nün ters Y tipi kule tasarımıyla 660 metre uzunluğunda inşa edildiğini hatırlatarak, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla bu yapının, dünya literatüründe 4'üncü sırada yer aldığını kaydetti.

Ayrıca, yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde, dengeli konsol yapım metoduna göre toplam 1372 metre uzunluğunda projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün de bu özellikleriyle Türkiye'nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olduğu bilgisini veren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kültürel mirasın korunmasına yönelik Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nda hayata geçirilen Neonteikhos antik kentinde bulunan tarihi yol ve kalıntıların korunması için özel olarak tasarlanan çelik arkeolojik köprü, dünyada ilk ve tek uygulama. Bu proje ABD merkezli National Corrugated Steel Pipe Association (NCSPA) tarafından 2021'de 'Yılın En İyi Özel Uygulama Projesi' ödülünü kazandı."

– Ödüllerle tescillenen dev projeler

Uraloğlu, köprü projelerinin yalnızca mühendislik açısından değil, aldığı ödüllerle de uluslararası alanda takdir edildiğine dikkati çekerek, Osmangazi Köprüsü'nün Japonya İnşaat Mühendisleri Derneği tarafından Üstün İnşaat Mühendisliği Başarı Ödülü'ne, Japonya Ulaştırma, Arazi ve Altyapı Bakanlığı tarafından ise İnşaat Uluslararası Ödülü'ne layık görüldüğünü aktardı.

Ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nun 24 ödülü de elinde tuttuğunu vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6'sı uluslararası olmak üzere toplam 10 ödüle layık görülmüştür. Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Tasarım Ödülü, Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği (IABSE) Üstün Yapı Ödülü, World Architecture News En İyi Köprü Ödülü gibi prestijli ödüller bu projelere verildi. Eğiste Hadimi Viyadüğü 2023'te, Kömürhan Köprüsü ise 2024'te Uluslararası Yol Federasyonu tarafından kendi alanlarında yılın projeleri seçildi. Bu projeler yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmıyor, Türk mühendisliğini de dünya sahnesine taşıyor."

Kaynak: AA

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